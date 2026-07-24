Aparelho celular apreendido pelos agentes do Segurança Presente - Divulgação

Aparelho celular apreendido pelos agentes do Segurança PresenteDivulgação

Publicado 24/07/2026 14:31



Rio - Um homem foi preso por roubar o celular de uma adolescente dentro de um ônibus, no Catete, Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (24) . A vitima relatou que o suspeito usou uma faca para ameaçá-la antes de cometer o crime.

De acordo com o programa Segurança Presente, agentes do Aterro do Flamengo foram acionados e localizaram o homem na Rua Pedro Américo. O celular roubado foi recuperado e devolvido à adolescente.



Ainda segundo a corporação, o homem foi contido por testemunhas logo após o assalto e apresentava escoriações no rosto quando foi encontrado pelos agentes. Ele foi levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo.



Após receber atendimento, o suspeito e a vítima foram encaminhados para a 9ª DP (Catete), onde a ocorrência foi registrada. O caso segue em andamento.