Homem foi preso por agredir e matar a própria mãe enquanto ela protegia o sobrinho - Divulgação / PCERJ

Homem foi preso por agredir e matar a própria mãe enquanto ela protegia o sobrinhoDivulgação / PCERJ

Publicado 25/07/2026 07:46





Segundo as investigações, Cristiano bateu na mãe depois que ela tentou defender o sobrinho dela, que estava sendo agredido pelo suspeito. O suspeito possui histórico recorrente de violência contra a genitora.



Cristiano foi localizado dentro de um ônibus, por volta de 4h30, e não ofereceu resistência. Em seguida, os agentes o conduziram à delegacia e posteriormente ao sistema prisional. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime. Rio - Um homem foi preso por causar a morte da própria mãe , em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Cristiano Luís Vieira foi encontrado por agentes da 67ª DP (Guapimirim), na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Caneca Fina, dentro de um ônibus.Segundo as investigações, Cristiano bateu na mãe depois que ela tentou defender o sobrinho dela, que estava sendo agredido pelo suspeito. O suspeito possui histórico recorrente de violência contra a genitora.Cristiano foi localizado dentro de um ônibus, por volta de 4h30, e não ofereceu resistência. Em seguida, os agentes o conduziram à delegacia e posteriormente ao sistema prisional. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime.

O DIA não localizou a defesa de Cristiano. O espaço segue aberto para manifestação.