Homem foi preso por agredir e matar a própria mãe enquanto ela protegia o sobrinhoDivulgação / PCERJ
Segundo as investigações, Cristiano bateu na mãe depois que ela tentou defender o sobrinho dela, que estava sendo agredido pelo suspeito. O suspeito possui histórico recorrente de violência contra a genitora.
Cristiano foi localizado dentro de um ônibus, por volta de 4h30, e não ofereceu resistência. Em seguida, os agentes o conduziram à delegacia e posteriormente ao sistema prisional. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime.
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