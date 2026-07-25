Dia do Rodoviário é comemorado junto à celebração de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas - Foto: Eduarda Alves/ Sindicato Rodoviários

Dia do Rodoviário é comemorado junto à celebração de São Cristóvão, padroeiro dos motoristasFoto: Eduarda Alves/ Sindicato Rodoviários

Publicado 25/07/2026 09:23

Rio - O Dia do Rodoviário , neste sábado (25), reúne os profissionais da categoria na sede recreativa do sindicato, em Rocha Miranda, Zona Norte. A data é comemorada junto à celebração de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas.

Segundo o presidente do sindicato, Sebastião José, a festa será mantida mesmo diante do impasse nas negociações da campanha salarial da categoria.

"É claro que toda essa situação que diz respeito às negociações sobre o dissídio da categoria está tendo alguns entraves, mas é necessário lembrar que o Sintraturb e o Sintrocard representam hoje cerca de 90 mil trabalhadores do setor de transportes no Rio de Janeiro", afirmou.

A programação inclui missa, café da manhã, apresentações musicais e sorteio de brindes para os participantes.

Estado de greve

Na quinta-feira (23), a categoria rejeitou, por unanimidade, a proposta do Rio Ônibus de reajuste salarial de 5% e o aumento de 6% na cesta básica. Os rodoviários decidiram, então, continuar com o estado de greve no município do Rio.

A partir de agora, o sindicato buscará acordos individuais com cada empresa. Onde houver entendimento, serão assinados acordos coletivos de trabalho. Já em empresas com pendências trabalhistas, paralisações pontuais não estão descartadas.



Outra medida aprovada foi o ajuizamento de ações trabalhistas para cobrar o pagamento dos chamados 30 minutos de "tempo de placa". Segundo o sindicato, esse período corresponde ao tempo em que os motoristas permanecem nos pontos finais recebendo passageiros e à disposição das empresas.