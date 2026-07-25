Material apreendido foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação / PMERJ

Material apreendido foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda)Divulgação / PMERJ

Publicado 25/07/2026 08:14 | Atualizado 26/07/2026 07:48

Rio - Dois homens morreram após entrar em confronto com policiais militares, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda , no Sul Fluminense, na madrugada deste sábado (25).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 28º BPM (Volta Redonda) atuaram com base em informações sobre criminosos armados envolvidos com o tráfico de drogas na região. Com a aproximação das equipes, os suspeitos atacaram os policiais a tiros, dando início ao confronto.

Durante a ação, foram apreendidos duas pistolas, dois rádios transmissores e grande quantidade de drogas. Os agentes encaminharam o material para 93ª DP (Volta Redonda), onde houve o registro da ocorrência.