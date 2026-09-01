Comlurb atua na Rua Magé, na Penha Circular, Zona Norte, após queda de árvore interromper trânsito - Reprodução / Redes Sociais

Comlurb atua na Rua Magé, na Penha Circular, Zona Norte, após queda de árvore interromper trânsitoReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/09/2026 07:51

Rio - A passagem de uma frente fria provocou uma forte ventania, no início da manhã desta terça-feira (1º), na cidade do Rio. Às 5h40, a Defesa Civil enviou um alerta, via SMS, avisando moradores sobre a previsão de pancadas de chuva e ventos fortes nas próximas horas. Árvores caíram em diferentes regiões.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), entre 5h e 6h, as estações Forte de Copacabana, na Zona Sul, Aeroporto do Galeão, na Zona Norte, e Aeroporto Santos Dumont, no Centro, registraram rajadas de 70 km/h, 61,1 km/h e 57,4 km/h, respectivamente.

Os ventos causaram quedas de árvores pela cidade. Segundo o COR, a Rua Magé, na altura do Hospital Mário Kroeff, na Penha Circular, na Zona Norte, está interditada. Bombeiros e equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) estão no local.

Além desse caso, ocorreram quedas na Rua Visconde de Abaeté, na altura da Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, na Zona Norte; na Rua Vice-Governador Rubens Berardo, próximo ao Planetário da Gávea, na Zona Sul; na Rua Carlos Seidl, próximo ao Hospital Anchieta, e Rua Boas Vindas, no Caju, na Zona Portuária; na Rua Santa Alexandrina, altura da Fundação Osório, em Rio Comprido, na região central; na Rua Maricá, na altura da Rua Ana Teles, em Campinho, na Zona Norte; na Rua Vitória Meireles, no Riachuelo, também na Zona Norte; e na Estrada Dom Joaquim Mamede, em Santa Teresa, na região central.

Na Rua Professor Manuel Ferreira, na altura da Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, houve a queda de um galho.

Até às 13h30, as ocorrências em Campinho, Penha Circular, Vila Isabel e Gávea já haviam sido finalizadas. O restante seguia em andamento.



Também aconteceu chuva fraca em diversos bairros do município. Na sede do COR, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) informou que, até o momento, o cenário não impactou no funcionamento da cidade.

"Não tem motivo para a gente ter medidas mais firmes. A gente teve ocorrências pontuais. Estamos aqui com serenidade, desde ontem [segunda] avisando. É importante que a população acompanhe os níveis desses informes da prefeitura. A gente deve, na parte da tarde, fazer a mudança para o Estágio 2 porque tem previsão de chuvas mais fortes no final do dia. Esses ventos, agora pela manhã, não impactaram o funcionamento da cidade", contou.

Ainda de acordo com Cavaliere, todos os órgãos da prefeitura estão mobilizados para possíveis ocorrências provocadas pela mudança no tempo. "A gente está acompanhando com todos os órgãos. Estamos no Rio, temos um clima com uma variação muito intensa. A gente tem capacidade de responder e estar o tempo inteiro atentos para fazer as medidas necessárias, sempre mantendo a tranquilidade para informar a população corretamente", completou.

Com a passagem de uma frente fria, o céu do Rio, nesta terça-feira (1º), ficará repleto de nuvens. Há previsão de chuva fraca a moderada durante a manhã e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios. A temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima de 30°C.

Previsão para os próximos dias

Na quarta-feira (2), ainda devido a passagem da frente fria e pelo transporte de umidade, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte até o início da madrugada, passando para chuva fraca a moderada, de forma isolada, no restante do dia. Os ventos estarão moderados a fortes até o período da manhã. A máxima prevista é de 24°C e a mínima de 15°C.

Entre quinta-feira (3) e sexta-feira (4), haverá redução no número de nuvens. De acordo com o Alerta Rio, não há previsão de chuva. A temperatura máxima aumentará de 28°C para 34°C. A mínima também terá um leve crescimento, passando de 14°C para 16°C.

No sábado (5), áreas de instabilidade influenciarão o tempo. Há previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em queda, variando de 31°C a 19°C.

Recomendação em caso de chuva intensa

- Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

- Não fique na beira de córregos e rios;

- Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

- Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.



Em casa



- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa;

- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua



- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.