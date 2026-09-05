Duas réplicas de arma de fogo foram apreendidas com dois adolescentes durante abordagem - Divulgação Força Municipal

Duas réplicas de arma de fogo foram apreendidas com dois adolescentes durante abordagem Divulgação Força Municipal

Publicado 05/09/2026 10:05





Segundo informações divulgadas pela prefeitura, a equipe realizava patrulhamento em uma região com alta incidência de roubos e furtos quando observou os jovens. Eles demonstraram nervosismo diante da presença dos agentes e desobedeceram à ordem de parada.



Apesar da tentativa de fuga, os suspeitos foram alcançados. Durante a revista, os agentes encontraram dois simulacros, um escondido no casaco de um dos menores e outro na cintura do segundo envolvido.



Os menores e o material apreendido foram encaminhados para a 6ª DP (Cidade Nova). Ao consultar o sistema policial, a equipe constatou que havia um mandado de apreensão em aberto contra um dos adolescentes, que permaneceu detido à disposição da Justiça. Rio - Dois adolescentes foram apreendidos com duas réplicas de armas de fogo na noite desta sexta-feira (4), durante abordagem na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. A dupla estava em uma bicicleta e tentou fugir ao perceber a aproximação da Força Municipal.Segundo informações divulgadas pela prefeitura, a equipe realizava patrulhamento em uma região com alta incidência de roubos e furtos quando observou os jovens. Eles demonstraram nervosismo diante da presença dos agentes e desobedeceram à ordem de parada.Apesar da tentativa de fuga, os suspeitos foram alcançados. Durante a revista, os agentes encontraram dois simulacros, um escondido no casaco de um dos menores e outro na cintura do segundo envolvido.Os menores e o material apreendido foram encaminhados para a 6ª DP (Cidade Nova). Ao consultar o sistema policial, a equipe constatou que havia um mandado de apreensão em aberto contra um dos adolescentes, que permaneceu detido à disposição da Justiça.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci