Duas réplicas de arma de fogo foram apreendidas com dois adolescentes durante abordagem Divulgação Força Municipal
Segundo informações divulgadas pela prefeitura, a equipe realizava patrulhamento em uma região com alta incidência de roubos e furtos quando observou os jovens. Eles demonstraram nervosismo diante da presença dos agentes e desobedeceram à ordem de parada.
Apesar da tentativa de fuga, os suspeitos foram alcançados. Durante a revista, os agentes encontraram dois simulacros, um escondido no casaco de um dos menores e outro na cintura do segundo envolvido.
Os menores e o material apreendido foram encaminhados para a 6ª DP (Cidade Nova). Ao consultar o sistema policial, a equipe constatou que havia um mandado de apreensão em aberto contra um dos adolescentes, que permaneceu detido à disposição da Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.