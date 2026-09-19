DAHORA Festival reúne atrações musicais em evento gratuito no Parque Madureira Divulgação
A programação tem início às 15h, com o DJ responsável por abrir o evento e comandar o som até as 16h45. Na sequência, o grupo Rebobina assume o palco e se apresenta das 16h45 às 17h45.
A partir das 19h, é a vez de Matheusinho subir ao palco. O encerramento fica por conta do grupo Revelação, que inicia o show às 20h30 e segue até às 22h. Nos intervalos entre uma atração e outra, a animação fica por conta do DJ.
O festival é uma realização do Meia Hora e integra as comemorações pelos 21 anos do jornal, celebrado em 2026.
Revelação encerra programação
Ao longo da carreira, a banda se tornou conhecida por músicas como “Deixa Acontecer” e “Coração Radiante”, que ajudaram a consolidar o grupo entre os grandes representantes do gênero. Composta por músicos talentosos e dedicados, Revelação mantém sua essência ao longo dos anos, preservando a tradição do samba e inovando em cada trabalho, consolidando-se como um nome indispensável na música brasileira.
Serviço
Data: 19 de setembro de 2026
Local: Parque Madureira — Rio de Janeiro
Horário: das 15h às 22h
Entrada: gratuita
Programação
16h45 às 17h45: Rebobina
17h45 às 19h: DJ
19h às 20h: Matheusinho
20h às 20h30: DJ
20h30 às 22h: Revelação
Realização: Jornal Meia Hora
Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio institucional: Subprefeitura da Zona Norte e Parque Madureira
Aniversário Meia Hora lotou Parque Madureira
"Desde a fundação, o MEIA HORA ocupou um espaço único; ele dialoga com o carioca de forma autêntica, com leveza, humor e proximidade. Chegar aos 20 anos é reafirmar nossa vocação de manter esse laço a cada edição, digital ou impressa. A irreverência não foi um acréscimo, mas uma essência. Desde as primeiras edições, a proposta era romper com formalismos excessivos sem perder credibilidade. A linguagem popular aproxima o jornal do cotidiano e transforma a leitura em algo imediato e prazeroso", afirmou Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, à época do evento.
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