DAHORA Festival reúne atrações musicais em evento gratuito no Parque Madureira - Divulgação

DAHORA Festival reúne atrações musicais em evento gratuito no Parque Madureira Divulgação

Publicado 19/09/2026 09:38





A programação tem início às 15h, com o DJ responsável por abrir o evento e comandar o som até as 16h45. Na sequência, o grupo Rebobina assume o palco e se apresenta das 16h45 às 17h45.



A partir das 19h, é a vez de Matheusinho subir ao palco. O encerramento fica por conta do grupo Revelação, que inicia o show às 20h30 e segue até às 22h. Nos intervalos entre uma atração e outra, a animação fica por conta do DJ.



O festival é uma realização do Meia Hora e integra as comemorações pelos 21 anos do jornal, celebrado em 2026. O Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, será palco de uma grande celebração da música neste sábado (19). Com entrada gratuita e início às 15h, o DAHORA Festival reúne nomes como Revelação, Matheusinho, Rebobina e DJ.A programação tem início às 15h, com o DJ responsável por abrir o evento e comandar o som até as 16h45. Na sequência, o grupo Rebobina assume o palco e se apresenta das 16h45 às 17h45.A partir das 19h, é a vez de Matheusinho subir ao palco. O encerramento fica por conta do grupo Revelação, que inicia o show às 20h30 e segue até às 22h. Nos intervalos entre uma atração e outra, a animação fica por conta do DJ.O festival é uma realização do Meia Hora e integra as comemorações pelos 21 anos do jornal, celebrado em 2026.

Revelação encerra programação



Considerado um dos nomes de destaque do samba e do pagode brasileiro, o Revelação será a atração responsável por fechar a programação do festival. Formado no Rio de Janeiro no início dos anos 1990, o grupo construiu uma trajetória marcada por sucessos que atravessaram diferentes gerações.



Ao longo da carreira, a banda se tornou conhecida por músicas como “Deixa Acontecer” e “Coração Radiante”, que ajudaram a consolidar o grupo entre os grandes representantes do gênero. Composta por músicos talentosos e dedicados, Revelação mantém sua essência ao longo dos anos, preservando a tradição do samba e inovando em cada trabalho, consolidando-se como um nome indispensável na música brasileira.

Serviço



DAHORA Festival



Data: 19 de setembro de 2026

Local: Parque Madureira — Rio de Janeiro

Horário: das 15h às 22h

Entrada: gratuita

Programação



15h às 16h45: DJ

16h45 às 17h45: Rebobina

17h45 às 19h: DJ

19h às 20h: Matheusinho

20h às 20h30: DJ

20h30 às 22h: Revelação



Realização: Jornal Meia Hora

Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio institucional: Subprefeitura da Zona Norte e Parque Madureira

Aniversário Meia Hora lotou Parque Madureira



Em outubro de 2025, o Meia Hora também comemorou seus 20 anos de história no Parque de Madureira. O local ficou pequeno para o público que lotou o espaço da Zona Norte do Rio em uma festa gratuita com shows de YAN, Matheusinho e Lierte Jr., além do DJ Fellipe Lima, que garantiu a animação entre os intervalos.



"Desde a fundação, o MEIA HORA ocupou um espaço único; ele dialoga com o carioca de forma autêntica, com leveza, humor e proximidade. Chegar aos 20 anos é reafirmar nossa vocação de manter esse laço a cada edição, digital ou impressa. A irreverência não foi um acréscimo, mas uma essência. Desde as primeiras edições, a proposta era romper com formalismos excessivos sem perder credibilidade. A linguagem popular aproxima o jornal do cotidiano e transforma a leitura em algo imediato e prazeroso", afirmou Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, à época do evento.