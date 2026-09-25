O 41º BPM policia bairros da ZN - Reprodução / Google Street View

O 41º BPM policia bairros da ZNReprodução / Google Street View

Publicado 25/09/2026 11:52





Na sequência, aparecem o 18º BPM (Jacarepaguá), com 54 fuzis apreendidos, e o 14º BPM (Bangu), com 53.



O 41º BPM é responsável pelo policiamento de bairros da Zona Norte, como Irajá, Vista Alegre, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Parque Colúmbia e Acari, além de parte de Colégio e Parque Anchieta.



O resultado do batalhão corresponde a 17,6% dos 567 fuzis apreendidos pela Polícia Militar em todo o estado neste ano. Na prática, isso significa que cerca de um em cada seis fuzis retirados de circulação pela corporação em 2026 foi apreendido em ações do 41º BPM.



"O número reflete a atuação operacional desenvolvida pela unidade em uma área marcada por ocorrências de alta complexidade e pelo emprego recorrente de armamento de grande poder ofensivo por grupos criminosos. As apreensões integram as ações permanentes da Polícia Militar voltadas ao enfrentamento da criminalidade armada e à retirada de armas de alto poder ofensivo das ruas", divulgou, em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar.



Já o 18º BPM atua em bairros da região de Jacarepaguá, entre eles Freguesia, Tanque, Vila Valqueire, Taquara, Curicica, Cidade de Deus, Anil e Gardênia Azul.



O 14º BPM, por sua vez, é responsável pelo policiamento de áreas da Zona Oeste, como Bangu, Senador Camará, Gericinó, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Jardim Sulacap, Vila Militar e Deodoro, além de parte de Santíssimo. O 41º BPM (Irajá) lidera o número de apreensões de fuzis realizadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2026. Segundo levantamento da Subsecretaria de Inteligência da corporação, atualizado nesta quarta-feira (23), foram 101 armas apreendidas pela unidade desde o início do ano.Na sequência, aparecem o 18º BPM (Jacarepaguá), com 54 fuzis apreendidos, e o 14º BPM (Bangu), com 53.O 41º BPM é responsável pelo policiamento de bairros da Zona Norte, como Irajá, Vista Alegre, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Parque Colúmbia e Acari, além de parte de Colégio e Parque Anchieta.O resultado do batalhão corresponde a 17,6% dos 567 fuzis apreendidos pela Polícia Militar em todo o estado neste ano. Na prática, isso significa que cerca de um em cada seis fuzis retirados de circulação pela corporação em 2026 foi apreendido em ações do 41º BPM."O número reflete a atuação operacional desenvolvida pela unidade em uma área marcada por ocorrências de alta complexidade e pelo emprego recorrente de armamento de grande poder ofensivo por grupos criminosos. As apreensões integram as ações permanentes da Polícia Militar voltadas ao enfrentamento da criminalidade armada e à retirada de armas de alto poder ofensivo das ruas", divulgou, em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar.Já o 18º BPM atua em bairros da região de Jacarepaguá, entre eles Freguesia, Tanque, Vila Valqueire, Taquara, Curicica, Cidade de Deus, Anil e Gardênia Azul.O 14º BPM, por sua vez, é responsável pelo policiamento de áreas da Zona Oeste, como Bangu, Senador Camará, Gericinó, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Jardim Sulacap, Vila Militar e Deodoro, além de parte de Santíssimo.

Recorde em 2025

A Polícia Militar apreendeu 810 fuzis ao longo de 2025 em todo o estado, o maior número registrado na série histórica iniciada em 2015. No ano passado, os três batalhões que ocuparam o top três em número de apreensões de fuzis foram, em primeiro lugar, novamente o 41º BPM (Irajá), com 85 fuzis; seguido pelo 15º BPM (Duque de Caxias), com 58; e pelo 21º BPM (São João de Meriti), com 55.

O mês de outubro do ano passado também registrou um recorde mensal. Foram 178 fuzis apreendidos, mais que o dobro da marca anterior, de 86 armas, registrada em janeiro de 2025.