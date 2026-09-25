O 41º BPM policia bairros da ZNReprodução / Google Street View
Na sequência, aparecem o 18º BPM (Jacarepaguá), com 54 fuzis apreendidos, e o 14º BPM (Bangu), com 53.
O 41º BPM é responsável pelo policiamento de bairros da Zona Norte, como Irajá, Vista Alegre, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Parque Colúmbia e Acari, além de parte de Colégio e Parque Anchieta.
O resultado do batalhão corresponde a 17,6% dos 567 fuzis apreendidos pela Polícia Militar em todo o estado neste ano. Na prática, isso significa que cerca de um em cada seis fuzis retirados de circulação pela corporação em 2026 foi apreendido em ações do 41º BPM.
"O número reflete a atuação operacional desenvolvida pela unidade em uma área marcada por ocorrências de alta complexidade e pelo emprego recorrente de armamento de grande poder ofensivo por grupos criminosos. As apreensões integram as ações permanentes da Polícia Militar voltadas ao enfrentamento da criminalidade armada e à retirada de armas de alto poder ofensivo das ruas", divulgou, em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar.
Já o 18º BPM atua em bairros da região de Jacarepaguá, entre eles Freguesia, Tanque, Vila Valqueire, Taquara, Curicica, Cidade de Deus, Anil e Gardênia Azul.
O 14º BPM, por sua vez, é responsável pelo policiamento de áreas da Zona Oeste, como Bangu, Senador Camará, Gericinó, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Jardim Sulacap, Vila Militar e Deodoro, além de parte de Santíssimo.
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