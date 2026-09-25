Cefet/RJ foi transformada na Universidade Federal de Ciência e Inovação - Divulgação

Cefet/RJ foi transformada na Universidade Federal de Ciência e InovaçãoDivulgação

Publicado 25/09/2026 12:21

A lei que transforma o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) na Universidade Federal de Ciência e Inovação do Rio de Janeiro (UFCI/RJ) foi sancionada, nesta quinta-feira (24). A publicação da decisão ocorreu no Diário Oficial da União desta sexta-feira (25), dando início ao processo de implantação da instituição.

A legislação prevê que estudantes e servidores atualmente vinculados a instituição passarão a integrar a UFCI/RJ. A instituição continuará ofertando cursos técnicos de nível médio, graduação, programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, licenciaturas e atividades de pesquisa, extensão e inovação. Os diplomas emitidos pelo Cefet permanecem válidos.



Com a transformação, todas as unidades do Cefet no estado, bem como seu patrimônio, seu acervo e sua estrutura administrativa, serão incorporadas à UFCIRJ. Além das unidades Maracanã e Maria da Graça, na capital, a instituição manterá o funcionamento das unidades de Nova Iguaçu, Itaguaí, Angra dos Reis, Valença, Petrópolis e Nova Friburgo.



Atualmente, o Cefet oferta 5.371 vagas anuais e atende a mais de 20 mil estudantes, distribuídos em 37 cursos técnicos, 35 cursos de graduação, 7 especializações, 10 mestrados e 5 doutorados.



O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) também integra a decisão, e foi transformado em Universidade Federal de Ciência e Inovação de Minas Gerais (UFCIMG).





O que muda com a transformação?



A Lei nº 15.521/2026 estabelece que a UFCI/RJ e a UFCI/MG terão organização, estrutura e competências compatíveis com universidades, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didático-científica e disciplinar. As duas instituições contarão com reitor e vice-reitor, além de um conselho universitário como órgão deliberativo e consultivo.



A transformação também amplia as possibilidades de acesso a editais e linhas de fomento destinadas às universidades, ampliando as perspectivas de captação de recursos para atividades de ensino e pesquisa.