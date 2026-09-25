Um afundamento de pista na Rua das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, vem causando transtornos no trânsito pelo segundo dia consecutivo. Nesta sexta-feira (25), equipes da Águas do Rio trabalham para realizar os serviços necessários na rede de esgoto.
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O Centro de Operações Rio (COR) informou que duas faixas estão ocupadas por causa da ocorrência, uma no sentido Cosme Velho e outra no sentido Laranjeiras, na altura do Instituto Nacional de Cardiologia (INC).
Para quem segue em direção a Cosme Velho, há lentidões e trechos com retenção desde a altura do Viaduto Engenheiro Noronha até a Rua Alice. Motoristas que se dirigem a Laranjeiras enfrentam trânsito lento com pontos de retenção entre o Colégio Sion e a Rua Alice.
O asfalto cedeu na tarde desta quinta-feira (24). A Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) disse que acionou a concessionária Águas do Rio - que seria a responsável pela situação - para fazer os reparos necessários.
A Águas do Rio destacou que as equipes permanecem na Rua das Laranjeiras, na manhã desta sexta-feira (25), atuando na ocorrência de afundamento de pista. Segundo a empresa, como há interferência da rede elétrica no local, a Light foi acionada para apoiar a continuidade do trabalho, que seguirá ao longo do fim de semana.
Legenda: Rua das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, segue interditada nesta sexta-feira (25) após asfalto ceder
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) acompanha a ocorrência para orientar o tráfego.
Desabamento na Zona Sul
Moradores da comunidade do Cantagalo, também na Zona Sul do Rio, viveram momentos de tensão durante o desabamento de um prédio de cinco andares na madrugada desta quinta-feira (24). A estrutura já havia sido interditada pela Defesa Civil no início de setembro devido ao risco de queda. Ninguém ficou ferido.
A moradora Analice Maria Moraes estava nas proximidades quando percebeu que havia algo errado. Segundo ela, inicialmente, o barulho fez com que pensasse que se tratava de uma briga. Em seguida, percebeu que o prédio estava estremecendo e ouviu estalos.
"Foi um susto muito grande, muita gente correndo. No início, eu pensei que era mais uma briga do que o prédio caindo. Mas quando eu vi os estalos, eu logo chamei minha mãe, minha vizinha. E a gente recuou, saímos do prédio", contou.
O imóvel estava desocupado e já vinha sendo acompanhado pelas autoridades. De acordo com a Prefeitura do Rio, uma vistoria realizada no início de setembro identificou risco iminente de desabamento e determinou a interdição da construção.
A Seconserva já havia iniciado o escoramento e o processo de demolição da estrutura. As fortes chuvas registradas nos últimos dias, porém, atingiram a região antes da conclusão do trabalho.
A Defesa Civil realizou uma nova vistoria durante a madrugada desta quinta-feira (24) e interditou preventivamente sete imóveis próximos ao local. A medida foi adotada por causa da proximidade das construções com os escombros e deverá ser mantida até a retirada do material.
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