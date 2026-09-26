Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia celebra 60 anos em Botafogo - Reprodução

Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia celebra 60 anos em BotafogoReprodução

Publicado 26/09/2026 09:05





Com início previsto para as 13h, o evento reunirá alunos, familiares e fiéis em uma programação preparada para celebrar a trajetória da paróquia e promover a integração entre os participantes. Ao longo da tarde, os estudantes serão protagonistas de diferentes apresentações, com números de balé e jazz, além da participação do coral e da banda dos estudantes.

Uma tarde de confraternização, apresentações culturais e momentos de fé marcará a celebração dos 60 anos da Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia, em Botafogo, Zona Sul. Neste sábado (26), a comunidade realizará uma quermesse no campus da OLM School, na Rua Visconde de Caravelas, 48, onde está localizada a igreja.Com início previsto para as 13h, o evento reunirá alunos, familiares e fiéis em uma programação preparada para celebrar a trajetória da paróquia e promover a integração entre os participantes. Ao longo da tarde, os estudantes serão protagonistas de diferentes apresentações, com números de balé e jazz, além da participação do coral e da banda dos estudantes.

O cronograma também contará com bingo e sorteio de rifas. As atividades recreativas e culturais antecederão os momentos religiosos que marcarão a parte final da comemoração.



Ao fim da tarde, a comunidade participará da Coroação de Nossa Senhora, com o Monsenhor André Sampaio. Em seguida, as crianças conduzirão uma procissão com a imagem de Nossa Senhora da Misericórdia, expressão da devoção mariana que integra a celebração do aniversário da paróquia.



O encerramento será às 18h, com a Santa Missa celebrada na igreja.

Festival Cultura Digital

O Festival de Cultura Digital "Hacktudo" está de volta ao Rio de Janeiro. Gratuito, o evento, voltado para o público de todas as idades, acontecerá no Museu de Arte Moderna, na Zona Sul, neste sábado (26) e domingo (27), e reunirá atividades com inteligência artificial, realidade mista, robótica, drones, games, oficinas e ações educativas.

Um dos destaques do festival é "O Mundo Girou", uma instalação comemorativa dos 10 anos do festival, composta por 20 cubos giratórios (80 faces). Cada giro revela uma transformação que aconteceu na última década. A proposta mistura poesia, dados, imagens, QR Codes, objetos, espelho, manchetes, curiosidades, previsões, gráficos e perguntas, criando uma experiência de descoberta contínua.

Outra instalação que deve chamar a atenção é o "Cérebro-Luz", inspirada na complexidade do cérebro humano, que neste ano terá a experiência sonora “Vozes da Mente”. A Medusa também retorna à programação. A instalação conta com mais de 100 metros de fitas de LED sensíveis ao som, que reagem às vozes e aos movimentos dos visitantes, criando diferentes efeitos de luz.



Entre as outras atrações do evento estão: a exposição Instantânea, Harpa Laser, HackPrint 3D, HackPaint VR, HackVertical, Hack-Sense, HackDrones, Arena Hockey e Controlaço, além das atividades do Tem Menina no Circuito.