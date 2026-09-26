Festival de Cultura Digital Hacktudo ocupará o MAM Rio neste fim de semana - Divulgação

Festival de Cultura Digital Hacktudo ocupará o MAM Rio neste fim de semana Divulgação

Publicado 26/09/2026 08:39

O Festival de Cultura Digital "Hacktudo" está de volta ao Rio de Janeiro. Gratuito, o evento, voltado para o público de todas as idades, acontecerá no Museu de Arte Moderna, na Zona Sul, neste sábado (26) e domingo (27), e reunirá atividades com inteligência artificial, realidade mista, robótica, drones, games, oficinas e ações educativas.

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Um dos destaques do festival é "O Mundo Girou", uma instalação comemorativa dos 10 anos do festival, composta por 20 cubos giratórios (80 faces). Cada giro revela uma transformação que aconteceu na última década. A proposta mistura poesia, dados, imagens, QR Codes, objetos, espelho, manchetes, curiosidades, previsões, gráficos e perguntas, criando uma experiência de descoberta contínua.

Outra instalação que deve chamar a atenção é o "Cérebro-Luz", inspirada na complexidade do cérebro humano, que neste ano terá a experiência sonora “Vozes da Mente”. A Medusa também retorna à programação. A instalação conta com mais de 100 metros de fitas de LED sensíveis ao som, que reagem às vozes e aos movimentos dos visitantes, criando diferentes efeitos de luz.



Entre as outras atrações do evento estão: a exposição Instantânea, Harpa Laser, HackPrint 3D, HackPaint VR, HackVertical, Hack-Sense, HackDrones, Arena Hockey e Controlaço, além das atividades do Tem Menina no Circuito.



"Celebrar os dez anos do Hacktudo e, ao mesmo tempo, levar o festival pela primeira vez a São Paulo mostra o quanto esse projeto cresceu e continua se transformando. Desde o início, nossa missão é democratizar o acesso às novas tecnologias através da arte e da cultura, criando experiências que aproximem as pessoas da inovação de uma forma acessível, criativa e humana. E isso é especialmente interessante porque, nesses dez anos, a própria tecnologia mudou radicalmente", conta Miguel Colker, idealizador e diretor-geral do Hacktudo.

Serviço:

Festival de Cultura Digital Hacktudo

Sábado, das 16h às 22h; e domingo, das 14h às 20h

Local: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio)

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: Grátis