Jorge Aragão integra a programação do ’’Próxima Parada Samba’ - Yves Lohan / Divulgação

Jorge Aragão integra a programação do ’’Próxima Parada Samba’Yves Lohan / Divulgação

Publicado 25/09/2026 05:00 | Atualizado 25/09/2026 15:34

Não vão faltar opções para aproveitar o fim de semana ! Neste sábado (26), o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB RJ), no Centro, celebra a cultura afro-brasileira em uma nova edição da Feira das Yabás, integrante do roteiro do "Trem do Samba pelas Estradas". O evento gratuito, que integra a programação da Semana de Arte do Rio, é a parada final do primeiro VLT do Samba.

fotogaleria

A música vai desembarcar em peso no CCBB. A tradicional roda de samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz recebe convidados especiais, como Leci Brandão, Maryzelia, Marcelinho Moreira, Mauro Diniz e a Roda de Samba da Pedra do Sal.

Mais eventos 0800 integram a Semana de Arte do Rio. Nesta sexta-feira (25), o Baile Black Bom ocupa a Praça XV, no Centro, a partir das 18h, enquanto o Festival Toca leva apresentações aos Arcos da Lapa, na mesma região, das 20h às 23h.

Neste sábado (26), Gilberto Gil fala sobre a ancestralidade da arte na Flup, em evento no Teatro Carlos Gomes, das 18h às 19h30, com mediação da jornalista Miriam Leitão. Já a Praça XV recebe o Festival Rap Bazar, a partir das 13h. Também é possível descobrir as memórias modernistas da cidade por meio de uma caminhada gratuita do projeto Rio Memórias, que começa, às 9h, no Palácio Capanema e termina no Museu de Arte Moderna (MAM).

A partir das 13h, o VLT do Samba e a Feira das Yabás ocupam, neste domingo (27), a Praça da Pira, também na região central. Na Praça XV, o Festival Paredão começa às 14h. A Cinelândia recebe, às 16h, o Esquenta Honk Festival, enquanto os Arcos da Lapa, no mesmo horário, serão palco do Festival Solar com o show "Eu Prefiro Ser", que homenageia os 85 anos do cantor e compositor Ney Matogrosso. O evento conta com a participação de Juliana Linhares, Linn da Quebrada, MC Tha, Melly, Tássia Reis e Xênia França.

'Próxima Parada Samba'

Idealizado pela filha de Beth Carvalho (1946-2019), Luana Carvalho, o "Próxima Parada Samba", no Palácio Capanema, Centro, chega à sua segunda semana com uma série de atrações gratuitas. Nesta sexta-feira, a atriz e poetisa Elisa Lucinda se apresenta com o espetáculo "Palavra Poder", seguido pelo balanço e pela tradição do Baile Charme de Madureira, realizado em parceria com o Panorama de Dança.

O sambista e compositor Jorge Aragão é o grande destaque deste sábado. Com um repertório repleto de clássicos e sucessos atemporais da MPB e do samba, o show promete ser um dos momentos mais marcantes da ocupação. Neste domingo, a festa fica por conta da roda de samba do coletivo Terreiro de Mangueira, além de atrações para toda a família, como a Parada Sambambinhas com o grupo infantil Cortejinho.

Eventos infantis

Para quem estiver com um dinheiro sobrando no bolso, eventos infantis vão garantir a alegria dos pequenos. "Patati Patatá Circo Show" chega ao Park Shopping Campo Grande, na Zona Oeste, nesta sexta. O espetáculo convida o público a entrar na brincadeira e viver de pertinho as aventuras dos personagens que encantam na TV.



Com um universo repleto de cores, música e emoção, o espetáculo oferece às crianças uma oportunidade única de vivenciar momentos marcantes ao lado de seus ídolos: os inseparáveis amigos Patati Patatá, acompanhados pelos carismáticos personagens Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo. O show é uma mistura de números circenses com as canções mais queridas do repertório da dupla. Com temporada até 18 de outubro, o espetáculo também está em cartaz neste sábado e domingo.

O "Hot Wheels Monster Trucks Live" estreia neste sábado e domingo na Farmasi Arena, Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Com ingressos praticamente esgotados horas após o anúncio da primeira sessão, que acontecerá às 11h30, a produção confirmou a abertura de uma apresentação extra, às 18h30. Outro horário também foi aberto no domingo, às 11h30.

As apresentações cariocas são as únicas da turnê brasileira na versão "Glow-N-Fire", criada especialmente para arenas fechadas, um espetáculo que reúne além da eletrizante ação das máquinas, um espetacular jogo de luzes e cores.

Shows

Fabio Jr.

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso:a partir de R$ 50



Zélia Duncan

Sexta-feira, às 21g

Local: Vivo Rio

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Centro

Ingresso: a partir de R$ 70



Belo

Sexta-feira, a partir das 21h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50

Jorge Aragão no projeto "Próxima Parada Samba"

Sábado, às 18h

Local: Palácio Capanema

Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro

Ingresso: Grátis

Ebony

Sábado, a partir das 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 100 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Festival Solar - "Eu Prefiro Ser", homenagem a Ney Matogrosso

Domingo, a partir das 16h

Local: Solar - Mercado Central

Endereço: Rua do Senado, 48 - Centro

Ingressos: Grátis

Espetáculos

Elisa Lucinda apresenta "Palavra Poder" no "Próxima Parada Samba"

Sexta-feira, às 19h

Local: Palácio Capanema

Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro

Ingresso: Grátis

"Mamma Mia!"

Sexta, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; Domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 38 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 50

"Pé de Cachimbo"

Sábado e Domingo às 11h00

Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira

Endereço: Rua Padre Leonel Franca, 240 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30 (meia-entrada)

"Lisa, Lesa & Louca"

Sábado, às 20h; Domingo, às 19h30

Local: Cine Teatro (BarraPoint Shopping)

Endereço: Avenida Armando Lombardi, 350 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30 (meia-entrada)

Teatrinho do Homem-Aranha

Domingo, às 16h

Local: Shopping Boulevard (Praça de Alimentação do 3º piso)

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingresso: Grátis (inscrições pelo aplicativo do shopping)

Mais opções

Patati Patatá Circo Show

Temporada até 18 de outubro

Sexta-feira, às 19h30; sábado e domingo, 14h30, 17h e 19h30

Local: Park Shopping (estacionamento)

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200

Ingresso: A partir de R$ 30

Baile Black Bom

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Praça XV

Ingresso: Grátis

O Festival Toca

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Arcos da Lapa

Endereço: Praça Cardeal Câmara, s/n - Lapa

Ingresso: Grátis

Caminhada com o projeto Rio Memórias

Sábado, às 9h

Local: início no Palácio Capanema e término no Museu de Arte Moderna (MAM)

Ingresso: Grátis

Festival de Capoeira

Sábado, a partir das 10h

Local: Shopping Boulevard (Praça de Alimentação no 3º piso)

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingresso: Grátis

"Hot Wheels Monster Trucks Live"

Sábado, às 11h30 e 18h30; domingo, às 11h30

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 — Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 126

Festival Rap Bazar

Sábado, a partir das 13h

Local: Praça XV

Ingresso: Grátis

Feira das Yabás

Sábado, das 13h às 20h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Ingressos: Grátis

Rock 80 Festival

Sábado e domingo, a partir das 14h

Local: Shopping Itaipu Multicenter (no estacionamento)

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói

Ingressos: 2 kg de alimentos não perecíveis

9º Encontro das Mulheres na Roda de Samba

Sábado, das 15h às 21h30

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 56 - Andaraí

Ingressos: A partir de R$ 0,50 (mais taxas)

Gilberto Gil - conversa sobre ancestralidade

Sábado, das 18h30 às 19h30

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes, s/n° - Centro

Ingresso: Grátis

Baila Charme

Sábado, a partir das 22h

Local: Sob o viaduto de Madureira (Viaduto Negrão de Lima)

Ingresso: Grátis até às 23h; Depois desse horário, R$ 20

Festa das Crianças do Samba da Volta

Domingo, a partir das 12h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingressos: Grátis até às 18h (retirando pelo Sympla); depois desse horário, R$ 15 (infantil com cortesia)

VLT do Samba e a Feira das Yabás

Domingo, a partir das 13h

Local: Praça da Pira

Endereço: Rua Primeiro de Março, 76-86 - Centro

Ingresso: Grátis

Festival Paredão

Domingo, às 14h

Local: Praça XV

Ingresso: Grátis

Terreiro de Mangueira no "Próxima Parada Samba"

Domingo, às 15h

Local: Palácio Capanema

Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro

Ingresso: Grátis

Esquenta Honk Festival

Domingo, às 16h

Local: Cinelândia

Ingresso: Grátis

Durval e Valcylange

Sábado e Domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella, Norte Shopping

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingresso: a partir de R$ 40 (meia-entrada)

Filho da Mãe (última apresentação)

Sábado, às 18h

Local: Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º piso - Gávea

Ingresso: R$ 126,32