Não vão faltar opções para aproveitar o fim de semana! Neste sábado (26), o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB RJ), no Centro, celebra a cultura afro-brasileira em uma nova edição da Feira das Yabás, integrante do roteiro do "Trem do Samba pelas Estradas". O evento gratuito, que integra a programação da Semana de Arte do Rio, é a parada final do primeiro VLT do Samba.
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A música vai desembarcar em peso no CCBB. A tradicional roda de samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz recebe convidados especiais, como Leci Brandão, Maryzelia, Marcelinho Moreira, Mauro Diniz e a Roda de Samba da Pedra do Sal.
Mais eventos 0800 integram a Semana de Arte do Rio. Nesta sexta-feira (25), o Baile Black Bom ocupa a Praça XV, no Centro, a partir das 18h, enquanto o Festival Toca leva apresentações aos Arcos da Lapa, na mesma região, das 20h às 23h.
Neste sábado (26), Gilberto Gil fala sobre a ancestralidade da arte na Flup, em evento no Teatro Carlos Gomes, das 18h às 19h30, com mediação da jornalista Miriam Leitão. Já a Praça XV recebe o Festival Rap Bazar, a partir das 13h. Também é possível descobrir as memórias modernistas da cidade por meio de uma caminhada gratuita do projeto Rio Memórias, que começa, às 9h, no Palácio Capanema e termina no Museu de Arte Moderna (MAM).
A partir das 13h, o VLT do Samba e a Feira das Yabás ocupam, neste domingo (27), a Praça da Pira, também na região central. Na Praça XV, o Festival Paredão começa às 14h. A Cinelândia recebe, às 16h, o Esquenta Honk Festival, enquanto os Arcos da Lapa, no mesmo horário, serão palco do Festival Solar com o show "Eu Prefiro Ser", que homenageia os 85 anos do cantor e compositor Ney Matogrosso. O evento conta com a participação de Juliana Linhares, Linn da Quebrada, MC Tha, Melly, Tássia Reis e Xênia França.
'Próxima Parada Samba'
Idealizado pela filha de Beth Carvalho (1946-2019), Luana Carvalho, o "Próxima Parada Samba", no Palácio Capanema, Centro, chega à sua segunda semana com uma série de atrações gratuitas. Nesta sexta-feira, a atriz e poetisa Elisa Lucinda se apresenta com o espetáculo "Palavra Poder", seguido pelo balanço e pela tradição do Baile Charme de Madureira, realizado em parceria com o Panorama de Dança.
O sambista e compositor Jorge Aragão é o grande destaque deste sábado. Com um repertório repleto de clássicos e sucessos atemporais da MPB e do samba, o show promete ser um dos momentos mais marcantes da ocupação. Neste domingo, a festa fica por conta da roda de samba do coletivo Terreiro de Mangueira, além de atrações para toda a família, como a Parada Sambambinhas com o grupo infantil Cortejinho.
Eventos infantis
Para quem estiver com um dinheiro sobrando no bolso, eventos infantis vão garantir a alegria dos pequenos. "Patati Patatá Circo Show" chega ao Park Shopping Campo Grande, na Zona Oeste, nesta sexta. O espetáculo convida o público a entrar na brincadeira e viver de pertinho as aventuras dos personagens que encantam na TV.
Com um universo repleto de cores, música e emoção, o espetáculo oferece às crianças uma oportunidade única de vivenciar momentos marcantes ao lado de seus ídolos: os inseparáveis amigos Patati Patatá, acompanhados pelos carismáticos personagens Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo. O show é uma mistura de números circenses com as canções mais queridas do repertório da dupla. Com temporada até 18 de outubro, o espetáculo também está em cartaz neste sábado e domingo.
O "Hot Wheels Monster Trucks Live" estreia neste sábado e domingo na Farmasi Arena, Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Com ingressos praticamente esgotados horas após o anúncio da primeira sessão, que acontecerá às 11h30, a produção confirmou a abertura de uma apresentação extra, às 18h30. Outro horário também foi aberto no domingo, às 11h30.
As apresentações cariocas são as únicas da turnê brasileira na versão "Glow-N-Fire", criada especialmente para arenas fechadas, um espetáculo que reúne além da eletrizante ação das máquinas, um espetacular jogo de luzes e cores.
Shows
Fabio Jr. Sexta-feira, a partir das 20h Local: Via Music Hall Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti Ingresso:a partir de R$ 50
Zélia Duncan Sexta-feira, às 21g Local: Vivo Rio Endereço: Rua dos Arcos, 24, Centro Ingresso: a partir de R$ 70
Belo Sexta-feira, a partir das 21h30 Local: Espaço Hall Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$ 50
Jorge Aragão no projeto "Próxima Parada Samba" Sábado, às 18h Local: Palácio Capanema Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro Ingresso: Grátis
Ebony Sábado, a partir das 21h Local: Fundição Progresso Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa Ingresso: a partir de R$ 100 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Festival Solar - "Eu Prefiro Ser", homenagem a Ney Matogrosso Domingo, a partir das 16h Local: Solar - Mercado Central Endereço: Rua do Senado, 48 - Centro Ingressos: Grátis
Espetáculos
Elisa Lucinda apresenta "Palavra Poder" no "Próxima Parada Samba" Sexta-feira, às 19h Local: Palácio Capanema Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro Ingresso: Grátis
"Mamma Mia!" Sexta, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; Domingo, às 15h Local: Teatro Riachuelo Rio Endereço: Rua do Passeio, 38 – Centro Ingresso: a partir de R$ 50
"Pé de Cachimbo" Sábado e Domingo às 11h00 Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira Endereço: Rua Padre Leonel Franca, 240 - Gávea Ingresso: a partir de R$ 30 (meia-entrada)
"Lisa, Lesa & Louca" Sábado, às 20h; Domingo, às 19h30 Local: Cine Teatro (BarraPoint Shopping) Endereço: Avenida Armando Lombardi, 350 - Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$ 30 (meia-entrada)
Teatrinho do Homem-Aranha Domingo, às 16h Local: Shopping Boulevard (Praça de Alimentação do 3º piso) Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel Ingresso: Grátis (inscrições pelo aplicativo do shopping)
Mais opções
Patati Patatá Circo Show Temporada até 18 de outubro Sexta-feira, às 19h30; sábado e domingo, 14h30, 17h e 19h30 Local: Park Shopping (estacionamento) Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 Ingresso: A partir de R$ 30
Baile Black Bom Sexta-feira, a partir das 18h Local: Praça XV Ingresso: Grátis
O Festival Toca Sexta-feira, a partir das 20h Local: Arcos da Lapa Endereço: Praça Cardeal Câmara, s/n - Lapa Ingresso: Grátis
Caminhada com o projeto Rio Memórias Sábado, às 9h Local: início no Palácio Capanema e término no Museu de Arte Moderna (MAM) Ingresso: Grátis
Festival de Capoeira Sábado, a partir das 10h Local: Shopping Boulevard (Praça de Alimentação no 3º piso) Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel Ingresso: Grátis
"Hot Wheels Monster Trucks Live" Sábado, às 11h30 e 18h30; domingo, às 11h30 Local: Farmasi Arena Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 — Barra da Tijuca Ingresso: A partir de R$ 126
Festival Rap Bazar Sábado, a partir das 13h Local: Praça XV Ingresso: Grátis
Feira das Yabás Sábado, das 13h às 20h Local: CCBB RJ Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro Ingressos: Grátis
Rock 80 Festival Sábado e domingo, a partir das 14h Local: Shopping Itaipu Multicenter (no estacionamento) Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói Ingressos: 2 kg de alimentos não perecíveis
9º Encontro das Mulheres na Roda de Samba Sábado, das 15h às 21h30 Local: Renascença Clube Endereço: Rua Barão de São Francisco, 56 - Andaraí Ingressos: A partir de R$ 0,50 (mais taxas)
Gilberto Gil - conversa sobre ancestralidade Sábado, das 18h30 às 19h30 Local: Teatro Carlos Gomes Endereço: Praça Tiradentes, s/n° - Centro Ingresso: Grátis
Baila Charme Sábado, a partir das 22h Local: Sob o viaduto de Madureira (Viaduto Negrão de Lima) Ingresso: Grátis até às 23h; Depois desse horário, R$ 20
Festa das Crianças do Samba da Volta Domingo, a partir das 12h Local: Renascença Clube Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí Ingressos: Grátis até às 18h (retirando pelo Sympla); depois desse horário, R$ 15 (infantil com cortesia)
VLT do Samba e a Feira das Yabás Domingo, a partir das 13h Local: Praça da Pira Endereço: Rua Primeiro de Março, 76-86 - Centro Ingresso: Grátis
Festival Paredão Domingo, às 14h Local: Praça XV Ingresso: Grátis
Terreiro de Mangueira no "Próxima Parada Samba" Domingo, às 15h Local: Palácio Capanema Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro Ingresso: Grátis
Esquenta Honk Festival Domingo, às 16h Local: Cinelândia Ingresso: Grátis
Durval e Valcylange Sábado e Domingo, às 20h Local: Teatro Miguel Falabella, Norte Shopping Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi Ingresso: a partir de R$ 40 (meia-entrada)
Filho da Mãe (última apresentação) Sábado, às 18h Local: Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º piso - Gávea Ingresso: R$ 126,32