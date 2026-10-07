Objeto foi encontrado dentro de um travesseiro, que estava no interior de uma mala - Divulgação / PMERJ

Objeto foi encontrado dentro de um travesseiro, que estava no interior de uma malaDivulgação / PMERJ

Publicado 07/10/2026 08:17

Policiais do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) apreenderam, na noite desta terça-feira (6), uma pistola e três carregadores durante uma ação nas proximidades da Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária. O objeto foi encontrado dentro de um travesseiro, que estava no interior de uma mala.

Ocorrência encaminhada à 4ª DP. Segundo a Polícia Civil, a arma apreendida será encaminhada para perícia. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

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