Investigações identificam o compartilhamento de 107 arquivos Divulgação / Polícia Federal
As investigações tiveram início no ano passado, em Roraima, após a identificação do compartilhamento de pelo menos 107 arquivos contendo cenas de crianças e adolescentes em situação de abuso sexual. Durante as apurações, os investigadores identificaram que a conexão utilizada para a difusão do conteúdo estava localizada em Belford Roxo.
Na ação desta quarta-feira, os agentes da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) apreenderam o computador usado pelo investigado. O equipamento será submetido a perícia técnica criminal. O material poderá contribuir para o aprofundamento das investigações.
Caso comprovado o envolvimento, o investigado poderá responder pela prática dos crimes de armazenamento, compartilhamento e comercialização de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.
Segundo a PF, embora o termo ‘pornografia’ ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões ‘abuso sexual de crianças e adolescentes’ ou ‘violência sexual de crianças e adolescentes’, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.
A corporação reforça ainda a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que os jovens comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.
Operação mira tráfico de armas e lavagem de dinheiro
Os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e carregadores em um imóvel localizado em Angra dos Reis, na Costa Verde. Um dos alvos foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, em cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. A PF ainda prendeu outros quatro investigados, enquanto dois continuam foragidos.
A ação tem como alvo uma organização que, segundo as investigações, atuava em favor de uma facção criminosa presente no chamado Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio.
Ao todo, são cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão em diferentes pontos do estado. Na capital, os agentes estão em endereços na Barra da Tijuca, Copacabana, Parada de Lucas e Vila da Penha. As diligências também ocorrem em Nova Iguaçu, Angra dos Reis, Mesquita, Nilópolis e Seropédica.
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