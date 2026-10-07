Durante os disparos, os estudantes se abrigaram dentro da escola para se protegerReprodução / Redes sociais
Tiroteio assusta alunos de escola estadual em Nova Iguaçu— Jornal O Dia (@jornalodia) October 7, 2026
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No local, as equipes encontraram dois veículos incendiados na Rua das Camélias e localizaram cápsulas de munição de fuzil. De acordo com informações preliminares, o episódio pode estar relacionado a um confronto entre grupos criminosos rivais.
Menina desaparecida em Nova Iguaçu
O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem ao paradeiro da criança. Ela usava uniforme da rede municipal de ensino e carregava uma mochila lilás.
Na terça-feira (7), equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de vizinhos, encontraram pedaços de roupas e tranças de cabelo em uma área de mata próxima à casa da família. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar se o material pertencia a Mariana.
O desaparecimento ganhou repercussão nas redes. Moradores também realizaram uma manifestação na região para cobrar empenho nas buscas. Os pais da criança já prestaram depoimento na unidade, e outras testemunhas serão ouvidas no decorrer da apuração.
A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da DHBF. Agentes realizam diligências para localizar a menina.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Mariana pode entrar em contato com o Programa Desaparecidos, pelo WhatsApp (21) 98849-6254 ou pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177 (interior). O anonimato é garantido.
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