Durante os disparos, os estudantes se abrigaram dentro da escola para se proteger - Reprodução / Redes sociais

Durante os disparos, os estudantes se abrigaram dentro da escola para se protegerReprodução / Redes sociais

Publicado 07/10/2026 10:39

Um tiroteio próximo a uma escola estadual assustou alunos, na tarde desta terça-feira (6), no bairro Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . O momento foi compartilhado nas redes sociais. Até o momento, não há registro de feridos.

Tiroteio assusta alunos de escola estadual em Nova Iguaçu



Reprodução / Redes sociais https://t.co/Siqko9EcUZ — Jornal O Dia (@jornalodia) October 7, 2026



Durante os disparos, os estudantes se abrigaram dentro da escola para se proteger. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após informações sobre disparos de arma de fogo.



No local, as equipes encontraram dois veículos incendiados na Rua das Camélias e localizaram cápsulas de munição de fuzil. De acordo com informações preliminares, o episódio pode estar relacionado a um confronto entre grupos criminosos rivais.

Menina desaparecida em Nova Iguaçu

Mariana Queiroz de Carvalho, de 11 anos, moradora de Ipiranga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é procurada pela Polícia Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros. A menina desapareceu na última quarta-feira (1º), por volta das 12h, após sair de casa para ir à escola.



O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem ao paradeiro da criança. Ela usava uniforme da rede municipal de ensino e carregava uma mochila lilás.



Na terça-feira (7), equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de vizinhos, encontraram pedaços de roupas e tranças de cabelo em uma área de mata próxima à casa da família. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar se o material pertencia a Mariana.



O desaparecimento ganhou repercussão nas redes. Moradores também realizaram uma manifestação na região para cobrar empenho nas buscas. Os pais da criança já prestaram depoimento na unidade, e outras testemunhas serão ouvidas no decorrer da apuração.



A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da DHBF. Agentes realizam diligências para localizar a menina.



Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Mariana pode entrar em contato com o Programa Desaparecidos, pelo WhatsApp (21) 98849-6254 ou pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177 (interior). O anonimato é garantido.