Câmera de segurança mostrou que a mulher foi arrastada pelo companheiro; segundo denúncia da mãe dela, vítima sofreu diversas lesões - Divulgação / PCERJ

Câmera de segurança mostrou que a mulher foi arrastada pelo companheiro; segundo denúncia da mãe dela, vítima sofreu diversas lesõesDivulgação / PCERJ

Publicado 15/10/2026 12:02 | Atualizado 15/10/2026 14:58

Mulher é atropelada e arrastada pelo companheiro em Campo Grande Imagens: Divulgação/Polícia Civil https://t.co/54PhDvBgHJ — Jornal O Dia (@jornalodia) October 13, 2026

A decisão foi tomada após pedido do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (NACAC/MPRJ).

O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o homem avança com um carro contra a vítima e continua dirigindo enquanto ela tenta se segurar sobre o capô do veículo.



A defesa de Vitor Lessa "contesta as versões inicialmente apresentadas e ressalta que as imagens disponíveis devem ser analisadas integralmente e em seu devido contexto".

"Na perspectiva defensiva, os registros indicam que a suposta vítima teria se colocado à frente do veículo, circunstância que, por si só, não permite concluir pela existência de intenção de Vitor de atentar contra sua vida", escreveu.

"Embora respeite a capitulação jurídica inicial atribuída pela autoridade policial, a defesa dela discorda, entendendo que os elementos disponíveis não autorizam o enquadramento da conduta como tentativa de feminicídio. A dinâmica dos fatos deve ser rigorosamente apurada, inclusive quanto à eventual configuração de delito diverso, a exemplo de lesão corporal, caso demonstrados os respectivos elementos", destacou a defesa.

Relembre o caso

Vitor Hugo dos Santos Lessa foi preso em flagrante nesta segunda-feira (12), em Campo Grande, por atropelar e arrastar a vítima com seu carro, fugindo sem prestar socorro. Câmeras de segurança flagraram o momento.



Os vídeos mostram a vítima correndo pela rua às 13h52 e, em seguida, entrando em uma casa. No quintal, a mulher abre a torneira e bebe água diretamente de uma mangueira. Nesse momento, é possível perceber que ela está com a respiração ofegante.



Por volta das 13h54, um carro vinho aparece e estaciona em frente à casa onde a mulher está. O homem sai do veículo, pega um saco de lixo e o coloca do outro lado da rua. Minutos depois, Vitor retorna ao carro e deixa o local. A mulher sai da casa e vai atrás do veículo.



Ao chegar ao outro lado da rua, de frente para o carro, Vitor Hugo tenta atropelar a mulher pela primeira vez. Como não consegue, o homem faz uma segunda tentativa, quando ela se agarra ao capô do veículo. Em seguida, ele continua dirigindo e arrastando a mulher até que ela cai mais à frente. Nas imagens, é possível observar que o motorista chega a reduzir a velocidade, mas não para e foge sem prestar socorro.



A vítima acabou sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ela já recebeu alta médica.