Philipe Souza Ribeiro foi preso em Maricá após condenação por tráfico de drogas - Divulgação PCRJ

Philipe Souza Ribeiro foi preso em Maricá após condenação por tráfico de drogasDivulgação PCRJ

Publicado 15/10/2026 14:56 | Atualizado 16/10/2026 07:22





Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumpriram um mandado de prisão condenatória contra Philipe. A operação ocorreu sem confronto.



De acordo com as investigações, ele acumula anotações criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de já ter sido preso anteriormente. A polícia também informou que apreendeu grandes quantidades de entorpecentes com o suspeito em outras ocasiões.



Após a prisão, Philipe seguiu para o sistema penitenciário estadual, onde cumprirá a pena. Um homem condenado a mais de cinco anos de prisão por tráfico de drogas foi preso, nesta quarta-feira (14), na comunidade Risca Faca, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil, Philipe Souza Ribeiro é apontado como integrante do Comando Vermelho e responsável pelo transporte de drogas e armas de fogo da capital fluminense para Paraíba do Sul, no interior do estado.Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumpriram um mandado de prisão condenatória contra Philipe. A operação ocorreu sem confronto.De acordo com as investigações, ele acumula anotações criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de já ter sido preso anteriormente. A polícia também informou que apreendeu grandes quantidades de entorpecentes com o suspeito em outras ocasiões.Após a prisão, Philipe seguiu para o sistema penitenciário estadual, onde cumprirá a pena.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

Justiça decreta prisão

Justiça do Rio de Janeiro converteu, nesta quarta-feira (14), em prisão preventiva a prisão em flagrante de Vitor Hugo dos Santos Lessa, acusado de tentativa de feminicídio contra a companheira, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, ele tentou atropelar a vítima e a arrastou com seu carro, fugindo na sequência sem prestar socorro.

A decisão foi tomada após pedido do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (NACAC/MPRJ).



O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o homem avança com um carro contra a vítima e continua dirigindo enquanto ela tenta se segurar sobre o capô do veículo.



A defesa de Vitor Lessa "contesta as versões inicialmente apresentadas e ressalta que as imagens disponíveis devem ser analisadas integralmente e em seu devido contexto".

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral