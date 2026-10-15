Material foi levado para a 20ª DP - Divulgação / PMERJ

Material foi levado para a 20ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 15/10/2026 09:01

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Macacos apreenderam, na noite desta quarta-feira (14), cerca de mil pinos de cocaína na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio . Segundo a corporação, um homem fugiu ao perceber a aproximação dos agentes e não foi detido durante a ação.





O material entorpecente apreendido acabou encaminhado à 20ª DP (Vila Isabel), responsável pelo registro da ocorrência. LEIA MAIS! PM prende oito criminosos após confronto em Itaboraí O material entorpecente apreendido acabou encaminhado à 20ª DP (Vila Isabel), responsável pelo registro da ocorrência.

PM apreende fuzil e drogas em ação contra facções





De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) atuaram na região para intervir no conflito entre grupos criminosos. Durante a operação, os agentes interceptaram um grupo de suspeitos que fugia em direção à comunidade do Grão Pará. Houve um breve confronto, segundo a corporação. Após o fim dos disparos, os policiais realizaram buscas. Policiais militares apreenderam um fuzil, duas roupas camufladas e material entorpecente durante uma ação contra a disputa territorial entre facções criminosas na manhã de terça-feira (13), na região de Marapicu, no Conjunto da Marinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) atuaram na região para intervir no conflito entre grupos criminosos. Durante a operação, os agentes interceptaram um grupo de suspeitos que fugia em direção à comunidade do Grão Pará. Houve um breve confronto, segundo a corporação. Após o fim dos disparos, os policiais realizaram buscas.

A região de Marapicu é cenário de uma disputa territorial entre facções criminosas, segundo a Polícia Militar. Conflitos desse tipo estão relacionados à tentativa de grupos rivais de ampliar ou manter o controle de áreas estratégicas para atividades ilegais, como o tráfico de drogas. A disputa pode provocar confrontos armados e aumentar os riscos para os moradores.

Policiais apreendem pistola escondida dentro de travesseiro

Policiais do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) apreenderam, no dia 6 de outubro, uma pistola e três carregadores durante uma ação nas proximidades da Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária. O objeto foi encontrado dentro de um travesseiro, que estava no interior de uma mala.

Ocorrência encaminhada à 4ª DP. Segundo a Polícia Civil, a arma apreendida será encaminhada para perícia. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.