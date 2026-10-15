Em todas os bairros do Rio, assaltos e tiroteios são comunsDivulgação
Um dos casos aconteceu no dia 30, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste da capital. Um policial militar da reserva tomava café em um estabelecimento comercial quando foi abordado por dois homens. Ao ser identificado como agente de segurança, foi baleado no pé.
Para o Instituto Fogo Cruzado, o episódio retrata uma realidade em que ninguém está a salvo nas atividades mais simples do dia a dia. "O crescimento expressivo de pessoas baleadas durante assaltos evidencia como a violência armada está diretamente associada à rotina da população, especialmente em crimes que ocorrem em deslocamentos, no trabalho e em atividades rotineiras. Esses números mostram que o roubo deixou de ser apenas um crime patrimonial para se consolidar como um fator central de produção de violência armada. A média de uma vítima baleada a cada dois dias em assaltos é um dado preocupante e exige respostas urgentes do poder público, com políticas de prevenção, inteligência e proteção da população, sobretudo nas áreas que mais concentram esse tipo de crime", explica Terine Husek Coelho, gerente de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado.
122 baleados em um mês, incluindo crianças e idosos
Mesmo com queda de 15% no total de tiroteios (154, contra 181 em setembro de 2025), a região metropolitana somou 122 pessoas baleadas no mês, 56 delas mortas e 66 feridas. Um ano antes, foram 143 vítimas, com 88 mortes e 55 feridos. A violência não poupou os mais vulneráveis: duas crianças de até 11 anos, quatro adolescentes e quatro idosos estão entre os atingidos. Os adultos de 18 a 59 anos somam 112 vítimas.
Ações policiais
Operações e intervenções policiais estiveram ligadas a 67 casos de disparos, nos quais 57 pessoas foram baleadas: 20 morreram e 37 ficaram feridas.
Capital concentra a violência
A cidade do Rio registrou 97 tiroteios, quase dois terços (63%) dos 154 ocorridos na região metropolitana.
Municípios mais afetados:
Rio de Janeiro: 97 tiroteios, 28 mortos e 48 feridos
Duque de Caxias: 13 tiroteios, 5 mortos e 5 feridos
Nova Iguaçu: 10 tiroteios, 5 mortos e 3 feridos
Maricá: 8 tiroteios, 2 mortos e 3 feridos
São Gonçalo: 6 tiroteios, 4 mortos e 1 ferido
Bairros mais afetados:
Inoã (Maricá): 5 tiroteios, 1 morto e 2 feridos
Vila Kennedy (Rio): 5 tiroteios, 2 mortos e 4 feridos
Cascadura (Rio): 5 tiroteios, 1 morto e 1 ferido
Taquara (Rio): 4 tiroteios e 2 mortos
Vila Isabel (Rio): 4 tiroteios e 1 ferido
Vigário Geral (Rio): 4 tiroteios
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