Vinícius realizava uma entrega de lanches de motocicleta quando foi atingido por um carro - Reprodução / Redes sociais

Vinícius realizava uma entrega de lanches de motocicleta quando foi atingido por um carroReprodução / Redes sociais

Publicado 15/10/2026 08:36

Um homem, investigado pela morte do entregador Vinícius de Souza Moço, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (13), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A vítima morreu em junho deste ano, após a motocicleta que conduzia ser atingida por um carro em Mesquita, na Baixada Fluminense

Segundo as investigações, Vinícius realizava uma entrega de lanches de motocicleta quando foi atingido por um carro na Avenida Baronesa de Mesquita. O motorista teria invadido a contramão ao tentar acessar outra rua, sem sinalizar a manobra, provocando uma colisão frontal. Os agentes também constataram que o suspeito não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



O entregador chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pela colisão. Vinícius deixou uma filha de apenas dois anos de idade.



Durante a apuração do caso, os policiais reuniram imagens e depoimentos que indicam que o motorista teria consumido bebida alcoólica antes do acidente.



Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão temporária do investigado.

Motorista de 24 anos é preso após dirigir na contramão

Um motorista de 24 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (12), após ser flagrado dirigindo de forma perigosa em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A abordagem foi realizada por agentes do Grupamento de Trânsito (GTRAN) da Guarda Municipal durante um patrulhamento na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro da cidade.



Segundo o registro da ocorrência, os agentes perceberam que o veículo fazia manobras arriscadas e trafegava na contramão. Durante a abordagem, os guardas identificaram sinais de possível embriaguez no condutor, como dificuldade para falar, forte cheiro de álcool e falta de equilíbrio.



Após a abordagem, o motorista foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia, em Arraial do Cabo.