Vinícius realizava uma entrega de lanches de motocicleta quando foi atingido por um carroReprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
Um homem, investigado pela morte do entregador Vinícius de Souza Moço, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (13), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A vítima morreu em junho deste ano, após a motocicleta que conduzia ser atingida por um carro em Mesquita, na Baixada Fluminense.
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Segundo as investigações, Vinícius realizava uma entrega de lanches de motocicleta quando foi atingido por um carro na Avenida Baronesa de Mesquita. O motorista teria invadido a contramão ao tentar acessar outra rua, sem sinalizar a manobra, provocando uma colisão frontal. Os agentes também constataram que o suspeito não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O entregador chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pela colisão. Vinícius deixou uma filha de apenas dois anos de idade.

Durante a apuração do caso, os policiais reuniram imagens e depoimentos que indicam que o motorista teria consumido bebida alcoólica antes do acidente. 

Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão temporária do investigado.

Motorista de 24 anos é preso após dirigir na contramão

Um motorista de 24 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (12), após ser flagrado dirigindo de forma perigosa em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A abordagem foi realizada por agentes do Grupamento de Trânsito (GTRAN) da Guarda Municipal durante um patrulhamento na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro da cidade.

Segundo o registro da ocorrência, os agentes perceberam que o veículo fazia manobras arriscadas e trafegava na contramão. Durante a abordagem, os guardas identificaram sinais de possível embriaguez no condutor, como dificuldade para falar, forte cheiro de álcool e falta de equilíbrio.

Após a abordagem, o motorista foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia, em Arraial do Cabo.