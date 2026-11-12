Médico e oncologista, Drauzio Varella foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras - Reprodução / Instagram

Médico e oncologista, Drauzio Varella foi eleito imortal da Academia Brasileira de LetrasReprodução / Instagram

Publicado 12/11/2026 18:53

O médico Drauzio Varella , de 83 anos, foi eleito, nesta quinta-feira (12), como imortal da Academia Brasileira de Letras. O escritor conquistou a Cadeira 32 com 29 votos, tornando-se o 315° acadêmico a receber o título desde a fundação da ABL, em 1897.

Drauzio ocupa a cadeira do escritor e jornalista Zuenir Ventura, que morreu aos 95 anos em setembro deste ano. Na disputa da vaga, também estavam inscritos: Sergio Fonta, que obteve 8 votos, além de Eduardo Baccarin-Costa, Gutemberg da Silva Miranda, José Hilcério Campos de Abreu, Eloi Angelos Guio, Taurino Araújo, Alcimário Soares da Costa Júnior, Ruy da Penha Lobo, Anna Bella Geiger, Rodrigo Cabrera Gonzales, Martinho Ramalho de Melo, Alexandra Vieira de Almeida, Paulo Renato Ceratti, José Gildo Pereira Borges, J. M. Monteirás e Franklin Machado.

Emocionado, Drauzio disse que nunca havia imaginado fazer parte da Academia e ressaltou a surpresa ao conquistar a honraria. "Não achei que tivesse preparo para isso, mas a vida vai levando a gente para caminhos que não se prevê", afirmou o médico.

O presidente da ABL, Merval Pereira, disse que Drauzio conquistou uma cadeira na ABL por sua atuação além da Medicina. "A Academia tem tradição de receber grandes médicos, temos o Paulo Niemeyer nesta posição. Mas o Drauzio está aqui por ser um grande homem público. Drauzio é um grande escritor, tem obras fundamentais, como 'Carandiru'. Ele está sempre escrevendo em jornais e revistas, defendendo a saúde e o bem-estar numa visão muito maior do que um simples ponto de vista médico. Ele está sempre do lado certo, defendendo a causa certa."

Gilberto Gil comemorou a chegada de Drauzio. "Ele vem correndo porque ele gosta de correr. E nós os recepcionamos com toda a alegria por estar acolhendo uma pessoa boa e toda pessoa boa soa bem. Ele é um escritor, um homem com interesse em linguagens múltiplas e sua profissão de escolha fala muito do sentido absolutamente dadivoso da sua personalidade. A Academia agora tem dois médicos", celebrou o dono do sucesso "Drão".

Para Rosiska Darcy, a decisão levou uma grande alegria para a ABL. "Drauzio Varella é um grande brasileiro, só faz bem ao Brasil, e nós somos por isso mesmo muito gratas a ele. Vai ser uma maravilha tê-lo como colega."

Ricardo Cavaliere considera uma excelente aquisição para Academia. "Recebo com muito prazer a entrada de Drauzio na Academia", disse.

Godofredo de Oliveira Neto também celebrou a chegada do médico. "Ele representa a medicina altamente humanizada, tem um número imenso de seguidores, de aplausos, e é de grande importância sua entrada na ABL, é uma honra tê-lo entre nós."

De acordo com José Roberto de Castro Neves, Drauzio é um médico humanista. "Ele simboliza um homem com atenção à pessoa pública. O trabalho dele no 'Carandiru' é incrível e inspirador. Um ser humano como esse é bom para todo mundo."

Carreira

Trajetória Antonio Drauzio Varella é médico oncologista, pesquisador e escritor. Formado pela Universidade de São Paulo, ajudou a popularizar a informação médica no Brasil com programas de rádio, televisão e pela Internet.

Foi também um dos fundadores da Universidade Paulista e da Rede Objetivo, onde lecionou física e química durante muitos anos. Desde 1972 é membro do corpo clínico de oncologia do Hospital Sírio e Libanês de São Paulo. É autor de 24 livros – sobre Educação, Comunicação em Ciência e Problemas de Saúde e publicações literárias. Ganhou dois Prêmios Jabuti em 2000 – nas categorias "Livro de Não Ficção" e "Livro do Ano" - com “Estação Carandiru”.