No livro, Sérgio Ramalho e Rosa Fernandes falam de como enxergam a região onde cresceram - Divulgação / Luciola Vilella

No livro, Sérgio Ramalho e Rosa Fernandes falam de como enxergam a região onde cresceramDivulgação / Luciola Vilella

Publicado 29/11/2026 00:00 | Atualizado 29/11/2026 07:08

O avanço das facções criminosas como Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), além dos grupos paramilitares, as milícias tem deixado a população do Rio de Janeiro cada vez mais receosa. O problema se espalha pelo país e representa um grande desafio para as três esferas de governo: municipal, estadual e federal. A rotina de moradores cariocas e fluminenses, principalmente, vem sendo marcada, há muitos anos, por confrontos sangrentos pela disputa de pontos de venda de drogas, extorsão de comerciantes e controle de serviços básicos, como transporte alternativo, sinal de internet e gás.

Nos últimos anos, a guerra entre o Comando Vermelho e as milícias transformou áreas das zonas Oeste e Sudoeste — como Jacarepaguá, Praça Seca, Gardênia Azul, Rio das Pedras e Muzema — em verdadeiros campos de batalha, onde o único perdedor é o cidadão comum. Moradores convivem com tiroteios constantes, barricadas nas ruas, toque de recolher e a expulsão de famílias de suas próprias casas.

A expansão também atinge a Zona Norte e a Baixada Fluminense, onde o TCP, liderado na região do Complexo de Israel por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, tenta dominar áreas rivais. A fragmentação territorial interrompe o funcionamento de escolas, postos de saúde e linhas de ônibus, além de paralisar vias expressas estratégicas da cidade, como a Avenida Brasil e a Linha Amarela, sempre que há invasões entre grupos rivais ou operações policiais. Como se não bastasse, muitos inocentes pagam com a vida uma dívida que não é deles.

A prova da urgência em frear esse cenário é que o Senado aprovou, no início de novembro, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública, com o objetivo de ampliar a integração entre os órgãos de segurança e fortalecer o combate ao crime organizado. A PEC foi aprovada por unanimidade, com 73 votos favoráveis em primeiro turno e 75 em segundo turno. Com isso, a emenda será promulgada.

Entre os principais pontos da proposta aprovada está a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição. A PEC também amplia a participação do governo federal no setor e estabelece regras para a criação de polícias municipais. Além disso, traz medidas mais rigorosas contra integrantes de facções criminosas e milícias, proteção às vítimas e mais recursos para a segurança pública.

De acordo com o site do Senado, entre as medidas estão o cumprimento obrigatório de pena em estabelecimentos de segurança máxima, restrições à progressão de regime e a benefícios processuais, além da possibilidade de confisco de bens ligados a atividades criminosas. O texto também estabelece a responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas com essas organizações e amplia a proteção a denunciantes e familiares.

Para as vítimas de crimes, assegura direitos como assistência, informação, acesso à Justiça e participação no processo penal, com atenção especial às mulheres. A proposta permite ainda a criação de polícias municipais, sujeitas a critérios de formação, capacidade financeira e fiscalização. Além disso, amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para incluir o policiamento de ferrovias e hidrovias federais e institui o Sistema de Políticas Penais, com novas regras para a atuação das polícias penais.

Em relação ao financiamento, a PEC protege os recursos dos fundos nacionais de Segurança Pública (FNSP), Penitenciário (Funpen) e de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) contra bloqueios e desvios de finalidade, ressalvadas exceções previstas no texto. Também destina ao setor 10% do superávit do Fundo Social.

Decadência de uma região que já foi próspera



A preocupação com o avanço do tráfico e das milícias vai além do governo. O jornalista investigativo Sérgio Ramalho escreveu, junto com a vereadora Rosa Fernandes, o livro "Terra Prometida", que trata da influência desses grupos na política carioca. Em entrevista ao jornal O Dia, ele explica por que decidiu escrever a obra e o que pensa sobre as facções e a política do Rio.



O Dia: O que te motivou a escrever um livro, que, sem trocadilhos, ou melhor com, mexe com ‘peixe grande’ na atual conjuntura da violência que assola o Rio de Janeiro?



Sérgio Ramalho: Terra Prometida surge da insatisfação de dois suburbanos, que vivenciaram a decadência de uma região outrora próspera. Os peixes foram crescendo em meio ao abandono, omissão, negligência e à conivência de quem deveria enfrentá-los.

O Dia: O tráfico de drogas e as milícias crescem na mesma proporção que o Estado deixa abandonado os cidadãos. Você acredita que essa situação possa ser revertida? De qual forma?

Sérgio Ramalho: As facções e os grupos paramilitares, as milícias, crescem em certa medida no vácuo do Estado. Mas com o passar dos anos, essas organizações avançam, ocupando espaços dentro das instituições de estado. O livro analisa 50 anos dessa trajetória. Enfrentar essas estruturas depende de tempo e trabalho conjunto de toda sociedade.

O Dia: A polícia consegue prender vários traficantes, chega perto, mas não pega o Peixão, que vem aterrorizando o ‘Complexo de Israel’, inclusive impedindo que pessoas possam ter as religiões que querem. A que você atribui o fato de o Peixão não ser preso?

Sérgio Ramalho: Só a corrupção explica que um criminoso domine livremente uma região por uma década. E não me refiro apenas a policiais corruptos. É importante frisar que existem policiais e agentes públicos honestos. Mas é inegável a existência de uma rede de proteção em torno de Peixão e de tantos outros criminosos.



O Dia: Como você vê o avanço do tráfico e da milícia junto a alguns políticos do Rio de Janeiro? E a que você atribuiria tanto desmando?

Sérgio Ramalho: A criminalidade só pode ser classificada como crime organizado quando se infiltra nas instituições de estado. A territorialização criou currais eleitorais. Nesse cenário, a simbiose entre o bandido e o agente público corrupto, incluindo aí o político bandido, acontece naturalmente, como num tecido necrosado.



O Dia: Ao escrever o livro, quais foram os maiores obstáculos para ouvir todos os lados sem comprometer a sua segurança e a das fontes?

Sérgio Ramalho: Rosa e eu decidimos manter no anonimato muitos dos personagens. Suas histórias são reais, mas adotamos medidas para garantir que não sejam identificados.

O Dia: Como foi construir confiança em um território marcado pela desconfiança mútua entre moradores, poder público e grupos armados? Em nenhum momento você sentiu medo?

Sérgio Ramalho: Rosa Fernandes mantém um escritório em Irajá desde o início da carreira como vereadora. Um espaço herdado do pai, Pedro Fernandes, que foi deputado estadual por dez mandatos. Muitas das histórias chegaram ao nosso conhecimento por meio de relatos feitos nesse espaço.



O Dia: Como você vê a transformação da fé em instrumento de controle social e territorial no Rio de Janeiro como vem fazendo o Peixão? Nos anos 80 /90 os traficantes eram “macumbeiros’’ e agora se intitulam evangélicos, apesar de cometerem inúmeras atrocidades. A que você atribui essa mudança?

Sérgio Ramalho: Puro oportunismo. O movimento neopentecostal vem se espalhando legitimamente por todo o País, sobretudo, nos bolsões de pobreza. Falsos religiosos e criminosos se aproveitaram desse cenário para mascarar seus verdadeiros interesses: ampliação de poder e uma fachada para lavar dinheiro sujo.



O Dia: No livro, você também fala dos sequestros que ocorreram ao longo dos anos e como a Zona Norte foi empobrecendo. Acredita que dá para resgatar ou não tem mais jeito?

Sérgio Ramalho: A onda de sequestros dos anos de 1990 levou muitos empresários e comerciantes a abandonarem a região, levando seus negócios e, por consequência, fechando postos de trabalho. Foi um processo lento, mas gradativo. Mudar esse cenário depende de tempo e da adoção de políticas públicas para gerar novos ciclos econômicos na região.



O Dia: Você sempre trabalhou como jornalista investigativo, inclusive ganhou o Prêmio Vladimir Herzog. Sua visão mudou depois de escrever Terra Prometida, ao lado da vereadora Rosa Fernandes?

Sérgio Ramalho: Terra Prometida é reflexo de como enxergamos hoje a região em que crescemos.



O Dia: O livro conta a ascensão de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, impetrando o terror nas comunidades que domina. Você acredita que haja muitos políticos por trás do traficante, hoje considerado o mais procurado do Rio?



Sérgio Ramalho: Sem dúvida. Peixão só ganhou essa musculatura graças à simbiose com políticos e agentes públicos corruptos. Um depende do outro para continuar existindo.

O Dia: Muitas pessoas da sociedade acham que 'bandido bom é bandido morto', como rezava um antigo ditado. Com sua experiência de jornalista investigativo, como você viu o Massacre da Penha?



Sérgio Ramalho: Esse era o bordão usado por um ex-policial, que enveredou pela política. Se matar bandidos fosse a solução, estaríamos vivendo numa Suíça. A vida das pessoas mudou nos complexos do Alemão e Vila Cruzeiro após as mortes de 122 pessoas? Não, eles seguem sob o jugo do crime organizado.

O Dia: O que você achou da aprovação da PEC da Segurança Pública

Sérgio Ramalho: A aprovação da PEC foi um passo muito importante por definir as atribuições de municípios, estados e União no enfrentamento do crime organizado. Acredito que a implementação das medidas é fundamental para esse enfrentamento.

O Dia: E para finalizar. O que deve ser feito para que o Rio de Janeiro, assim como outros estados, saiam das mãos de facções criminosas?

Sérgio Ramalho: Terra Prometida é um livro sobre perda de cidadania. Não se trata mais de perda de espaço, de território. Precisamos recuperar nosso direito à cidadania. E isso é uma construção que depende de todos nós.



Veja alguns políticos presos neste ano sob acusação de terem ligação com facções criminosas



Fábio Silva (vereador RJ /Podemos )- Preso pela Polícia Federal em 19 de outubro durante a Operação Backbone. É apontado como proprietário e beneficiário de provedores de internet que atuavam em monopólio imposto pelo Comando Vermelho nos complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão. Teve o mandato suspenso pela Câmara do Rio em novembro de 2026 enquanto permanece preso.



Jorge Canella (vereador /União Brasil) - Preso em flagrante pela Polícia Federal em setembro de 2026 por posse ilegal de armas de uso restrito (incluindo fuzis e submetralhadora) durante operação que investiga a infiltração do crime organizado na política fluminense



Márcio Canella (Ex-prefeito e deputado estadual – União Brasil). Preso pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne. Segundo a investigação, é acusado de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro em postos de combustíveis, além de manter acordos com o Comando Vermelho para evitar operações policiais em comunidades em troca da retirada de barricadas.



TH Joias / Thiego Raimundo dos Santos Silva (Ex-deputado estadual – MDB). Preso em setembro de 2025 na Operação Zargun. É acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de atuar como braço político e operador financeiro do Comando Vermelho, além de envolvimento com tráfico, lavagem de dinheiro e aquisição de armas para a facção



Rodrigo Bacellar (Deputado estadual e ex-presidente da Alerj – União Brasil). Preso na Operação Unha e Carne e alvo da Operação Unicórnio. Foi detido sob acusação de obstrução de Justiça por vazar informações sigilosas e ajudar na fuga de TH Joias, além de investigações sobre vínculos com o Comando Vermelho e a contravenção.

