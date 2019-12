Tradicional em Angra dos Reis, a Procissão Marítima terá um acréscimo de R$ 20 mil para premiar os vencedores de um dos maiores eventos náuticos do Brasil. Serão quase R$ 50 mil em prêmios. Dezenas de embarcações participam da festa, no primeiro dia de 2020, a partir das 12h. A concentração começa na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia, com largada prevista para as 14h. O percurso será da Praia das Flechas à Praia do Anil, no Centro, e a chegada está prevista para as 16h. As embarcações concorrem a prêmios por alegoria, animação, originalidade e um prêmio especial para lanchas. Além dos troféus, os vencedores embolsam prêmios que variam de R$ 2 mil a R$ 12 mil. As inscrições podem ser feitas na sede da TurisAngra, no Centro, ou no Centro de Informações Turísticas, na Praia do Anil, até as 12h do dia 31. O regulamento completo está no site do município.