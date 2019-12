Cruzeiros em alta temporada

Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, deve receber 160 mil turistas até o dia 19 março de 2020, durante a alta temporada de transatlânticos. Desde novembro deste ano até o fim do período, 42 navios farão 42 paradas para os visitantes conhecerem as belezas naturais de uma das cidades mais antigas do Brasil. Uma das visitas acontece em Ilha Grande, Patrimônio Mundial Natural da Humanidade.

De acordo com a Prefeitura de Angra, a chegada dos turistas movimenta o comércio e injeta recursos na economia do município, uma vez que somente com a taxa de desembarque dos passageiros a cidade estima arrecadar R$ 1 milhão, valor que será investido no turismo. Estão programadas 40 paradas na Vila do Abraão, na Ilha Grande, e duas no Centro. Entre as 42 paradas, dez serão do navio SeaView, um gigante dos mares que transporta 5.429 passageiros.

"A nossa expectativa é a melhor possível. Angra dos Reis é uma das rotas mais importantes. Além de os transatlânticos trazerem pessoas para conhecerem a Ilha Grande, a pessoa chega, faz um passeio e isso a incentiva a voltar depois para se hospedar e passar um fim de semana aqui", explicou o presidente da TurisAngra, João Willy.

"Tem também a movimentação econômica das pessoas que descem dos navios e vão fazer passeios de lancha, vão a restaurantes, bares e lojas. Há um estudo que mostra que cada turista desse deve gastar cerca de 100 dólares quando desembarca. Sabemos que isso é importante para a economia local", acrescentou.

A temporada de transatlânticos 2018/2019 movimentou aproximadamente R$ 2 bilhões na economia brasileira, de acordo com a Associação Internacional de Cruzeiros (CLIA). Segundo a CLIA Brasil, a costa litoral do país atingiu 100% da ocupação no mesmo período e a previsão é que haja um aumento de 6% na procura pelos serviços marítimos na nova temporada.

No Estado do Rio, além da capital e Angra dos Reis, Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo fazem parte da rota dos cruzeiros.