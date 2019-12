Os almoços especiais de Natal e Ano Novo já estão garantidos no Restaurante Popular Regina Lourdes Vieira, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Quem for ao estabelecimento amanhã só vai precisar desembolsar R$ 1 para saborear um cardápio de pernil ao vinho, frango crocante, farofa doce e rabanada; e, no dia 27, filé de peixe ao molho de limão, filé de frango ao molho especial, batata duquese e pudim de coco com calda de ameixa para a sobremesa. Também amanhã, das 17h às 19h, a turma da melhor idade vai poder se divertir bastante no Baile dos Idosos.

Em Volta Redonda, no Sul Fluminense, o almoço natalino acontece amanhã no Restaurante Popular da cidade e vai contar com decoração e música temáticas. Por R$ 3,50 será possível degustar arroz à grega, feijão preto, lombo recheado com farinha de milho, calabresa e bacon, além de salada de alface com laranja e vinagrete. Para quem não come carne, a opção será ovo. A doçura do menu fica por conta do suco de morango e pudim de coco com calda de ameixa. Pessoas em situação de rua cadastradas no Centro Pop têm acesso a refeições gratuitas nos dois locais.