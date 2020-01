Temporada de shows em Niterói

Niterói vai promover, nos meses de janeiro, fevereiro e março, nova edição do Festival de Verão Arte na Rua. O evento acontecerá aos sábados, sempre a partir das 16h, na Praça Luiz Gomes, em Piratininga. Na programação, shows para todos os públicos, além de espaço gastronômico e a participação da Casa do Artesão.

Para a abertura, no próximo sábado, estão agendadas as apresentações de três bandas. A Quintaessência vai mostrar repertório com releituras de clássicos do jazz e hits internacionais. Já SuJAZZtivo interpretará somente jazz americano e brasileiro. O grupo Os Lobos, que tem mais de 50 anos de estrada, vai atacar com muito rock.