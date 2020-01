Cidades do Estado do Rio começam a disponibilizar carnê do IPTU 2020

Ano novo, despesas velhas. Moradores de todo o Estado do Rio devem se programar para não começarem 2020 no vermelho. Na lista de gastos, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo carnê já está sendo disponibilizado em muitas cidades fluminenses.

Na Região Metropolitana, há descontos para os donos de imóveis em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Em Niterói, quem estiver incluído no benefício da Lei do Bom Pagador poderá ter desconto de até 13%, válido tanto para quem optar por pagar em cota única, quanto para quem for parcelar o tributo. Quem escolher dividir o valor em onze vezes mensais iguais deve ficar atento, porque o vencimento será no próximo dia 10.

Em São Gonçalo, o desconto é de 5% para os contribuintes que pagarem o imposto em cota única, com vencimento entre 27 e 31 de janeiro. O pagamento da primeira parcela ocorre na mesma data. Os carnês, por sua vez, serão entregues até 15 de janeiro, mas a segunda via pode ser emitida no site ou na sede da prefeitura, ou no posto de atendimento do bairro Arsenal, também a partir do dia 15.

Já em Itaboraí, o desconto é de 20% para quem pagar à vista, no dia 10 de março. Para pagamento parcelado, em até dez vezes, a prefeitura não concede benefícios. Os carnês serão entregues a partir da segunda quinzena de janeiro e podem ser retirados no site da prefeitura ou na Secretaria Municipal de Fazenda. Os contribuintes de Maricá terão 15% de desconto na cota única, com vencimento no dia 28 do próximo mês. Os carnês já começaram a ser entregues no último dia 27. A segunda via fica disponível a partir do dia 13 no site da prefeitura e nos postos dos Serviços Integrados Municipais do Centro, Inoã e Itaipuaçu. O vencimento da cota única e da primeira parcela é no dia 28 de fevereiro.

Moradores da Região Serrana e do Norte Fluminense também terão descontos. Em Petrópolis, eles são de 7% e 5% para quem pagar a cota única nos dias 6 de fevereiro e 6 de março, respectivamente. Os carnês já foram entregues e a segunda via pode ser retirada no site da prefeitura ou no Centro de Cultura Raul de Leoni. Em Campos, os abatimentos são de 5% e 10% no pagamento da cota até os dias 10 fevereiro e 10 de março. Além disso, proprietários de um único imóvel residencial de até R$ 38.580 terão isenção do IPTU.