Prefeitura de Itaboraí inaugura Estação Cidadania neste sábado

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, em uma parceria com o Governo Federal inaugura neste sábado, a Estação Cidadania, em Nova Cidade, às 9h. A administração do local será feita através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a de Educação, Cultura e Turismo.



O local vai ter a participação direta do comitê gestor nas ações e planejamento, com a administração das Secretarias acima informadas. O espaço tem por objetivo difundir a cidadania, oferecendo em um mesmo local programas socioassistenciais, ações culturais, práticas esportivas de lazer, formação e qualificação, além de inclusão social e digital a público de alta vulnerabilidade social. Um espaço de unificação e difusão de políticas públicas.



“A Estação Cidadania é um projeto que precisava ser finalizado, a nossa população ainda é carente desse tipo de equipamento e merece usufruir de um local como esse. Sempre falo isso, pode até ser repetitivo, mas cultura e esporte devem ser a base do desenvolvimento social. Agradeço a parceria com o Governo Federal para entregar esse equipamento a nossa população”, declarou o prefeito, Dr. Sadinoel Souza.



O município vai receber um espaço de grande anseio popular, que teve as obras retomadas na atual gestão, após serem interrompidas em 2014.



“Queremos usar esse local para oferecer aos moradores da região uma programação de lazer, além do espaço em si que vai poder ser utilizado por todos. Isso sem falar na biblioteca, o telecentro e tudo mais. Tanto a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer quanto a de Educação, Cultura e Turismo vão unir forças para entregar o melhor para todos”, disse Ronaldo Anquieta, secretário municipal de Esporte e Lazer.



O local conta com uma quadra poliesportiva, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, pista de corrida e caminhada, dois edifícios com salas multiuso, um polo do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), biblioteca, telecentro e um auditório para 60 pessoas com camarim.



A Estação Cidadania fica localizada na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, em Nova Cidade.