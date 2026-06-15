Encontro aconteceu no ginásio do "Renatão", com participação do grupo específico de pessoas da terceira idade - Foto Divulgação

Encontro aconteceu no ginásio do "Renatão", com participação do grupo específico de pessoas da terceira idade Foto Divulgação

Publicado 15/06/2026 17:15

Pádua - “Respeito e Proteção, envelhecer com Dignidade”. A proposta é do governo de Santo Antônio de Pádua (RJ), enfatizada nesta segunda-feira (15), pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, durante encontro com a finalidade de debater a questão da violência contra o idoso.

Com participação do grupo específico de pessoas da terceira idade, o encontro aconteceu no ginásio do “Renatão”, para marcar o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), celebrado nesta data. A assistente social Angélica Barros abordou o tema central em palestra.

Estava presente o grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: “Violência não é apenas agressão física, ela pode acontecer de várias formas: física, psicológica, financeira, negligência, abandono e violência institucional”, ressaltou Angélica abrindo oportunidade a outras manifestações.

A palestrante exemplificou a maneira de identificar os sinais de violência e os direitos da pessoa idosa, além de informar as intuições disponíveis para possíveis vítimas buscarem ajuda. A programação foi encerrada com uma mensagem em forma de oração , proferida pelo pastor Rafael Faria Peixoto.

Durante o dia, o assunto foi debatido em outras localidades do município.

“Envelhecer é uma conquista. Cada cabelo branco, cada história vivida e experiência acumulada merecem respeito”, realçou Angélica acentuando: “A violência contra a pessoa idosa não pode ser vista com algo normal. Todos nós temos o dever de promover uma cultura de cuidado, valorização e proteção”.