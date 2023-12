A prefeitura disponibiliza no site todos os detalhes, de acordo com o edital publicado sexta-feira - Foto Divulgação

Publicado 18/12/2023 09:37

São Fidelis – Com edital publicado na última sexta-feira (15), o governo de São Fidelis abre inscrições no próximo dia 22 para concurso público. São oferecidas 745 vagas distribuídas entre agentes comunitários e de endemias, na área da saúde; cuidador de alunos, monitor escolar, mediador, professor, assistente social escolar, intérprete de libras, psicopedagogo clínico e psicopedagogo escolar, para a educação.

Segundo o prefeito Amarildo Henrique Alcântara, está em andamento o estudo por parte da comissão para a elaboração de um segundo edital que abarcará os demais cargos da administração. O concurso vale também para formação de cadastro de reserva, com base na Lei Orgânica do Município; a prova será no dia três de março. Todos os detalhes podem ser conferidos no site da prefeitura.

O edital explica que se compreende por cadastro de reserva o grupo de candidatos aprovados em todas as fases do concurso público, mas não classificados dentro das vagas imediatas disponibilizadas, não possuindo direito subjetivo de nomeação, os quais permanecerão em listagem de espera para o caso de surgimento de vagas durante a validade do certame.

VALORES DAS TAXAS - “O quantitativo de cadastro de reserva poderá variar de acordo com o número de candidatos que efetivamente alcançar aprovação, conforme critérios definidos”, acrescenta. O responsável pela realização do evento é o Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, que orienta: “As inscrições se realizarão exclusivamente via internet, de 16h do dia 22 de dezembro de 2023 às 16h de 23 de janeiro de 2024, no site www.institutoconsulplan.org.br”.

Para cargo de nível superior, o valor da taxa de inscrição é R$ 125,00; nível médio e outras formações na área de educação é R$ 100,00; e R$ 90,00 nível fundamental. A publicação sugere ao candidato conhecer o edital e certificar-se de que tenha preenchido todos os requisitos exigidos, antes de efetuar a inscrição. “Não será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido no edital”, alerta.

O edital pontua ainda que será permitido ao candidato inscrever-se para até dois cargos, desde que para turnos distintos de provas: “Assim, quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição para o mesmo cargo ou turno de provas, realizada e efetivada por um mesmo candidato, será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último”, resume.