A sessão que decidiu pela cassação do prefeito aconteceu na manhã desta quarta-feira - Foto Reprodução/Câmara

Publicado 13/03/2024 17:12 | Atualizado 13/03/2024 17:17

São Fidelis - Amarildo Alcântara (SD) não é mais prefeito de São Fidelis, ao norte do Estado do Rio de Janeiro. Ele é apontado como responsável por um rombo de cerca de R$ 1 milhão no Fundo de Previdência dos Servidores Municipais e foi cassado, por nove votos (unanimidade), pela Câmara, na manhã desta quarta-feira (13).

Antes da decisão, a defesa de Alcântara já antecipava que recorreria da decisão, caso o resultado fosse desfavorável. Com a cassação, assumiu o vice José William (PL). Além do prefeito, a Comissão Parlamentar de Inquérito, chamada de “CPI do Fundão”, investiga pessoas da família do ex-gestor do município.

O presidente do Legislativo, Carlos Rogério da Silveira, resume que o impechment foi motivado “pelos crimes de responsabilidades por Amarildo Alcântara cometidos”. O ex=prefeito é acusado de ter se omitido “ao tomar conhecimento da prática de atos da competência do Executivo, negligenciando na defesa de rendas, bens, direitos e interesses do município, sujeitos à sua administração”.

As investigações acontecem desde 2023; mas a CPI foi instalada, efetivamente, no início de fevereiro deste ano, quando a CPI foi instalada oficialmente. Durante os depoimentos, a comissão tomou conhecimento de que altas quantias do Fundo estariam sendo desviadas e repassadas para familiares de Amarildo.

O então prefeito negava e dizia estar sendo vítima de inverdades por parte de adversários políticos. No entanto, ao cumprir mandado de busca e apreensão, em novembro de 2023, no Fundo, a Polícia Civil encontrou diversos comprovantes bancários com indícios de que teriam sido fraudados.

O peso era considerado forte contra o prefeito; principalmente porque o crime foi confessado por três funcionários municipais, qualificados como réus-confesso. Além de familiares (inclusive a primeira-dama), Amarildo prestou depoimento, as peças foram juntadas, analisadas, o relatório colocado em votação e os vereadores optaram pela cassação.