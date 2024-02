Os foliões fizeram a diferença tradicional, percorrendo cerca de 15 km do Dois Rios em boias - Foto Reprodução/SFn

Os foliões fizeram a diferença tradicional, percorrendo cerca de 15 km do Dois Rios em boias Foto Reprodução/SFn

Publicado 13/02/2024 12:33

São Fidelis – A programação oficial do carnaval em São Fidelis tem levado centenas de pessoas à Avenida Sete de Setembro, onde são realizados os desfiles. Mas, inúmeros foliões mantiveram uma tradição de duas décadas, utilizando a criatividade para descer cerca de 15 quilômetros do rio Dois Rios.

Trata-se do Boia Cross, que envolveu turistas e moradores, principalmente, dos distritos de Cambiasca (local da saída) e Colônnia (chegada) domingo (11). O número de participantes superou os registrados em anos anteriores. No encerramento houve shows, com Alcione do Forró, Dj Bruno Pai Pane 7 e Flávio de Asana.

O evento foi realizado pela Associação de Moradores de Colônia, com apoio do governo municipal. Para os momentos especiais, os foliões utilizaram barcos, boias, colchões infláveis, botes, pranchas, caiaques e barcos.

Na avenida, desfilaram nessa segunda-feira o Boi de Rua e os blocos do Vasco, Siri na Lata, Parças, Sai da Minha Aba e Botafogo. Para o último dia de desfiles, nesta terça-feira (13), estarão desfilando os blocos Galo da Madrugada e Sem Banho.