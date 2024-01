Intervenção buscou conscientizar para a proteção de um dos pontos turísticos do município Foto Divulgação - Foto Divulgação

Intervenção buscou conscientizar para a proteção de um dos pontos turísticos do município Foto DivulgaçãoFoto Divulgação

Publicado 24/01/2024 15:16 | Atualizado 24/01/2024 15:35

São Fidelis – Classificado maior programa de educação ambiental do país, o “Ambiente Jovem acaba de ser desenvolvido em São Fidelis (RJ), motivando estudantes a voltar à atenção para o patrimônio natural do município. No dia 19, alunos do projeto promoveram sinalização das margens do Rio do Colégio, no Parque Estadual do Desengano.

Durante a ação, foram instaladas placas, confeccionadas pelos alunos, visando conscientizar os visitantes do local para a importância de proteger um dos atrativos turísticos do município. A iniciativa é da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Estado Rio de Janeiro, em parceria com o governo de São Fidelis.

O programa investe na formação de agentes de transformação em áreas de vulnerabilidade social em todo o território fluminense. Segundo o vice-governador e secretário de Ambiente, Thiago Pampolha, durante a capacitação, os jovens participam de aulas teóricas e práticas sobre a temática do meio ambiente e sustentabilidade.

Cada aluno recebe uma bolsa de estudos de R$ 300, vinculada ao mínimo de 75% de presença nas atividades; ao final, eles devem apresentar um plano de intervenção sustentável para implementar na sua comunidade. “Isso nos mostra que o programa está cumprindo orgulhosamente sua missão”, avalia Pampolha, que é o idealizador da iniciativa.

O secretário realça que a missão é avançar na agenda ambiental fluminense através da difusão de conhecimentos, além de formar cidadãos conectados com a comunidade. A Secretaria de Comunicação (Secom) da prefeitura ressalta que “a intervenção dos jovens fidelenses ocorreu no trecho do Rio do Colégio localizado na zona de amortecimento do Parque Estadual do

Desengano, que é administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea)”.