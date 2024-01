As providências foram acertadas entre José William, Walquiria Bastos, Amarildo e Rogerinho - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/01/2024 14:41

São Fidelis – Por iniciativa do prefeito Amarildo Henrique Alcântara, trecho da RJ-192, próximo a Cambiasca, em São Fidelis deixará de ser chamado “Curva da Morte”, em razão do número de acidentes – alguns graves – ocorridos no local. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) irá instalar redutores de velocidade e placas de sinalização, sugeridos pelo chefe do Executivo.

São Fidelis fica na região norte do Estado do Rio de Janeiro; tem cerca de 39 mil habitantes e 1 028,095 quilômetros quadrados de extensão territorial divididos em cinco distritos, um deles Cambiasca, onde os moradores ameaçaram realizar manifestação, nesta semana, para que no trecho da rodovia asfaltada pelo DER seja colocada sinalização.

A justificativa é que o asfaltamento da RJ-192 resolveu problemas na pista; porém, não sinalizada, ficou perigosa, porque motoristas imprimem velocidade acima do normal na curva próxima do distrito e os acidentes acontecem com freqüência. “Por isso, nos reunimos na sede do DER para buscar uma solução”, afirma Amarildo Henrique.

No início da semana, a diretora do DER no município, engenheira Walquiria Bastos, recebeu o prefeito; o vice, José William Ribeiro; e o presidente da Câmara Municipal, Carlos Rogério Vieira (Rogerinho) para tratar do assunto.

A engenheira se comprometeu atender às reivindicações com urgência. Já na última quarta-feira (17), equipes do órgão estiveram em Cambiasca, segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) da prefeitura, providenciando a colocação de placas sinalizadoras e a reinstalação de redutores de velocidade no trecho da rodovia.