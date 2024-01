Amarildo Alcântara tem a saúde pública entre as prioridades da sua administração - Foto Portal Viu/Divulgação

Amarildo Alcântara tem a saúde pública entre as prioridades da sua administração Foto Portal Viu/Divulgação

Publicado 03/01/2024 17:20 | Atualizado 03/01/2024 17:32

São Fidelis – Prioridade à saúde é uma das propostas do governo de São Fidelis (RJ), definidas pelo prefeito Amarildo Alcântara. O município tem desenvolvido campanhas preventivas específicas; a mais recente foi Dezembro Laranja e acaba de entrar na Janeiro Branco.

A Dezembro Laranja teve como objetivo conscientizar sobre a prevenção do câncer de pele, com a cor laranja simbolizando a importância de cuidar do epiderme e se proteger dos raios solares, já que a exposição excessiva ao sol sem proteção adequada é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer.

As campanhas foram definidas pelo Ministério da Saúde. A Janeiro Branco visa a conscientização para importância da saúde mental; ela destaca a necessidade de atenção sobre questões emocionais e psicológicas. “Ao abordar o tema, a campanha busca reduzir o estigma associado aos transtornos mentais”, diz postagem no facebook da prefeitura.

A publicação pontua ainda a proposta de encorajar as pessoas a priorizar o autocuidado e a procurar apoio profissional quando necessário: “Isso contribui para uma sociedade mais saudável e solidária, onde a saúde mental é valorizada tanto quanto a física”, acentua.

A Secretaria de Saúde de São Fidelis está empenhada ainda no desdobramento da Janeiro Roxo. O mês também ganhou a cor para alertar e conscientizar a sociedade sobre o combate à hanseníase: “A doença, cercada de preconceitos e estigma, é contagiosa, mas, tem controle e tratamento oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”.

De acordo com a secretaria, o enfrentamento à hanseníase é um dos principais desafios de saúde pública no Brasil: “O diagnóstico precoce é fundamental para a redução da transmissão e do risco de desenvolvimento de incapacidades físicas”, orienta.