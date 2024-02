A Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência será encerrada quarta-feira em São Fidelis - Foto Secom/Ilustração

Publicado 05/02/2024 13:49 | Atualizado 05/02/2024 14:28

São Fidelis – Com proposta de contribuir para disseminação de medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, o governo de São Fidelis, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, aderiu a Semana Nacional de Prevenção, instituída pelo Ministério da Saúde. As ações no município foram iniciadas dia primeiro de fevereiro e terminam na próxima quarta-feira (7).

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), durante o movimento, realizado em escolas da rede municipal, os jovens são orientados, com base em critérios definidos na mobilização social, que segue objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e também da Estratégia Global para mulheres, crianças e adolescentes.

“As unidades de saúde prestam informações às mães, sobre como orientar as filhas”, diz a Secom assinalando que também foi aberta uma agenda, para atender solicitações das escolas; a partir da iniciativa, são realizadas palestras nas escolas. A mobilização social chama atenção para as conseqüências da gravidez na adolescência; entre elas evasão escolar, riscos à saúde, aborto natural, mortalidade e materna e nascimento.

A prefeitura de São Fidelis está, ainda, empenhada em desenvolver as campanhas “Fevereiro Roxo” e “Fevereiro Laranja”, com o objetivo de conscientizar e combater algumas doenças: “A cor roxa foi escolhida para a conscientização do Lúpus, da Fibromialgia e do Mal de Alzheimer”, ressalta a Secom.

Quanto à cor laranja, a secretaria aponta que foi incluída na campanha para prevenir contra um dos tipos mais graves de câncer, a Leucemia. Seguindo definição do Ministério da Saúde, a secretaria explica que a campanha também frisa a importância da doação de medula óssea: “A doação é muito importante, pois a cada cem mil pacientes, apenas um doador é compatível”.