São Fidelis não sofreu impacto forte; mas faz doações a famílias de municípios próximos Foto Divulgação

Publicado 30/03/2024 15:05 | Atualizado 30/03/2024 15:16

São Fidelis – A Secretaria de Transportes de São Fidelis estará retomando o recadastrando para transporte universitário na próxima segunda-feira (1). A medida foi suspensa na última semana, para não prejudicar os estudantes, em razão das fortes chuvas que atingiram o interior do Estado do Rio de Janeiro.

O temporal não causou impacto forte em São Fidelis; porém, o governo municipal está mobilizado em campanha de doações para ajudar famílias de cidades próximas que necessitam de ajuda. “Felizmente, não registramos ocorrências em nosso município devido à chuva”, ressalta o prefeito José William Ribeiro, que assumiu no último dia 13, com a cassação do titular pela Câmara Municipal.

Ribeiro justifica que é uma questão de solidariedade: “Temos municípios próximos ao nosso que estão sofrendo com os efeitos da chuva. Por isso, estamos empenhados na campanha de arrecadação”. Estão sendo arrecadados materiais de higiene pessoal; alimentos não perecíveis; água; roupas e colchonetes. Os pontos de arrecadação são Almoxarifado Central (Coroados) e Centro Integrado de Educação Pública (CIEP/Montese).

Neste final de semana foram enviados dois caminhões com doações para Bom Jesus do Itabapoana, um dos mais afetados da região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, onde mais de mil famílias (entre desabrigadas e desalojadas) estão recebendo ajuda do governo municipal, abrigadas em escolas e casas de familiares.