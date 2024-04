A Igreja Matriz foi construída em forma de cruz, sendo uma das atrações de turistas - Foto Divulgação

A Igreja Matriz foi construída em forma de cruz, sendo uma das atrações de turistas Foto Divulgação

Publicado 16/04/2024 15:24

São Fidelis – Distante cerca de 380 quilômetros da capital do estado (Rio de Janeiro), São Fidelis, na região norte, se prepara para a festa em louvor ao padroeiro, que faz parte do mapa turístico estadual; será no próximo final de semana. São 242 anos de tradição, um a menos do que a fundação da cidade.

A programação será aberta sábado (20) e vai até 24, dia de São Fidelis, cuja Igreja Martiz – construída em forma de cruz, relembrando a Basílica de São Pedro, em Roma – é um dos pontos turísticos do município, tendo sido tombada pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (Inepac) em 2002.

Também conhecida como “Cidade Poema” – em razão das belezas naturais e o grande número de poetas -, São Fidelis tem aproximadamente 38 mil habitantes, muitos de origens sírio-libanesa, portuguesa, alemã, italianas. A economia é baseada no cultivo da cana-de-açúcar e na agropecuária.

Com área territorial de 1.034 quilômetros quadrados, o município tem como principais atrações turísticas, além da Igreja Matriz, Parque Estadual do Desengano; Solar Barão de Vila Flor; Ponte metálica; Serra da Bela Joana; e Rio do Colégio