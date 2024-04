Demandas sobre iluminação pública foram enumeradas em reunião no início deste mês - Foto Ascom/Divulgação

Demandas sobre iluminação pública foram enumeradas em reunião no início deste mês Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/04/2024 16:58 | Atualizado 24/04/2024 17:30

São Fidelis – Suspensos temporariamente pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) do Estado do Rio de Janeiro, as obras de tapa-buracos em São Fidelis (RJ) deverão ser retomados nos próximos dias. Estão dependendo de reparos emergenciais realizados na empresa de asfalto, responsável pela produção do material utilizado nas ações.

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o DER acaba de informar que devido a essa intervenção, as operações de produção estão temporariamente suspensas em toda região: “Consequentemente, as obras de tapa-buracos, no nosso município, foram interrompidas momentaneamente”, ressalta a secretaria.

Em nota divulgada no final da semana, a secretaria destaca a importância das obras para garantir a segurança e o bem-estar de todos; e pontua que o DER garante que a unidade de asfaltamento estará operacional nos próximos dias, “retomando as atividades de forma eficiente e contínua”.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) realça que o prefeito José William está comprometido em manter a qualidade dos serviços prestados à população e em garantir que as obras de manutenção viária sejam retomadas o mais breve possível. Ele era vice e, com a cassação de Amarildo Alcântara pela Câmara Municipal, assumiu a titularidade dia 13 de março.

Outra demanda é relacionada ao sistema de iluminação pública. No início deste mês, representantes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras e Urbanismo participaram de reunião, em Campos dos Goytacazes, com o Coronel Alexandre Silveira, do Centro de Gerenciamento de Riscos em Emergências em Energia (CGRI), da Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar, para tratar do assunto.

Todos os dados foram relatados pelos engenheiros dos órgãos municipais, Elivam Damasceno e Jaime Guida, que estavam acompanhados do Superintendente da Defesa Civil, Nilton Santos. Entre os pontos levantados estão substituições de postes e manutenção de rede elétrica.