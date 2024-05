Resultado será homologado pelo prefeito José William, que está no cargo há dois meses - Foto Divulgação

Resultado será homologado pelo prefeito José William, que está no cargo há dois meses Foto Divulgação

Publicado 15/05/2024 17:04 | Atualizado 15/05/2024 17:04

São Fidelis – Sob administração de José William Ribeiro desde o dia 13 de março, o governo de São Fidelis divulga, na próxima sexta-feira (18) o resultado final do concurso público realizado pela prefeitura, para preenchimento de 254 vagas em diversas áreas e formação de cadastro de reserva.

O concurso foi organizado pelo Instituto Consulplan, com provas objetivas no dia três de março, em dois turnos; mais de 12 mil candidatos concorreram a cargos de todos os níveis de escolaridade. Pelos critérios expostos em edital, será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos.

A prova de títulos foi estabelecida para todos os cargos, com exceção de agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; asssistente social escolar; cuidador escolar; mediador de aprendizagem; monitor de alunos; e psicólogo escolar.

O resultado será homologado por José William e publicado no Diário Oficial do Município do próximo dia 18, a partir de quando será contado prazo de validade do concurso, por dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O atual prefeito era vice e assumiu a titularidade, após a cassação de Amarildo Alcântara, pela Câmara Municipal.