Fátima Pacheco (centro) ressalta que a Rota também está alinhada com metas globais Foto Divulgação

Publicado 05/06/2024 21:33

São Fidelis/Região - A relevância do projeto Rota Caminhos do Açúcar para o desenvolvimento socioeconômico regional, além da capital foi ressaltada nesta quarta-feira (5), pela presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), Fátima Pacheco, durante o II Seminário Internacional de Turismo Sustentável, realizado no Hotel Nacional, em São Conrado, Rio de Janeiro.

Acompanhada do secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, Fátima Pacheco (também prefeita de Quissamã), representando os municípios consorciados, participou do painel "Turismo Fora da Capital: Como a regionalização do Turismo colabora para o desenvolvimento socioeconômico das pequenas e médias cidades".

A presidente do Cidennf apresentou o projeto turístico Rota Caminhos dos Açúcar que, segundo ela, já incorpora dezenas de roteiros turísticos integrados. Ela enfatizou a conexão do projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na avaliação de Fátima, segunda edição do Seminário Internacional representa uma oportunidade significativa para destacar a importância da Rota Caminhos do Açúcar no fortalecimento do turismo de forma integrada nos municípios consorciados.

A prefeita destaca que a Rota não apenas promove o turismo, “mas também está alinhada com metas globais estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como o crescimento econômico sustentável e a preservação, proteção e conservação de todo o patrimônio cultural e natural, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico do interior fluminense".

PAPEL REFORÇADO - Vinicius Viana pontua que o projeto já demonstra resultados promissores: “Entre seus objetivos estão a formação de guias turísticos regionais, capacitação de agentes de roteiros e profissionais para o turismo rural, e a promoção de festivais que exaltam a cultura local e regional”.

A participação do Cidennf em um evento internacional é considerado um marco significativo pelo secretário: “Mostra o potencial do turismo sustentável como catalisador de desenvolvimento socioeconômico. O compromisso com os ODS e a integração regional reforçam o papel do Cidennf como um agente de transformação nas cidades do interior fluminense”, assinala.

O II Seminário Sustentável foi promovido pelo Instituto INTUS. Contou também com a

presença do secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca; de representantes dos municípios consorciados, de mais de 60 cidades brasileiras e do mundo; dos embaixadores do Quênia, Guiné Bissau, Etiópia e El Salvador; debates e cases de 10 países, além de entidades internacionais de fomento e apoio a projetos sustentáveis.

Atualmente, o Cidennf é formado pelos municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá e Varre-Sai.