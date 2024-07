Em nota, a prefeitura antecipa que todas as informações serão fornecidas dentro do prazo - Foto Divulgação

Publicado 16/07/2024 16:16

São Fidelis - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos dos Goytacazes, acaba de instaurar inquérito civil para apurar denúncia de que o município de São Fidélis estaria efetuando a contratação continuada de servidores públicos temporários para ocupação de cargos, em detrimento dos candidatos aprovados por concurso público.

Através da Secretaria de Comunicação (Secom), o governo de São Fidélis informa que a denúncia foi apresentada antes do início das convocações pelo município, numa tentativa eleitoreira de induzir o Ministério Público ao erro.

O concurso foi realizado pelo Edital 01/2023, com oferta de vagas e formação de cadastro para as áreas da Saúde e Educação, com oportunidades para cargos de diferentes níveis de escolaridade, como agente comunitário de Saúde, monitor e mediador escolar, além de professores de diversas disciplinas. O resultado foi homologado em 17 de maio de 2024, pelo Decreto n.º 4.761/2024.

O MPRJ não dá mais detalhes; mas já iniciou os procedimentos para apurar a informação. No contraponto, a nota do governo diz que “as solicitações de esclarecimentos sobre as contratações realizadas por esta administração foram recebidas com a devida atenção e, a fim de manter a transparência e a colaboração com as autoridades, todas as informações serão fornecidas dentro do prazo estabelecido”.

Em outro trecho, o governo garante que não há vínculos políticos com as contratações e que todos os aprovados dentro das vagas da área da saúde já foram devidamente convocados. “Quanto à área da educação, a convocação vem sendo realizada e há previsão de que todos os aprovados dentro das vagas sejam chamados até o mês de setembro deste ano”, pontua.

POSSE RECENTE - Concluindo, a nota enfatiza que “a prefeitura reafirma o compromisso com a transparência, a eficiência administrativa e o respeito aos princípios legais que regem a administração pública, sempre buscando o melhor para a comunidade fidelense”.

O prefeito de São Fidelis é José William Ribeiro de Oliveira, que assumiu no dia 13 de março deste ano; ele era vice de Amarildo Alcântara, apontado como responsável por um rombo de milhões de reais no Fundo de Previdência dos Servidores Municipais e cassado pela Câmara Municipal.

Ao ser empossado, José William disse que não era um dia de festa e ressaltou que esperava ser o sucessor de Amarildo; porém, para assumir no dia 1º de janeiro de 2025. “Acabou sendo de outra forma”, disse prometendo muito empenho, dedicação e transparência do governo como um todo.