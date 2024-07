Os alunos classificados na fase estadual estarão participando de competições nacionais - Foto Divulgação/SEEL-RJ

Os alunos classificados na fase estadual estarão participando de competições nacionais Foto Divulgação/SEEL-RJ

Publicado 19/07/2024 18:26

São Fidélis – Valendo vaga para representar o TIMERJ nas competições nacionais, os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (Jerj), organizados pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer serão disputados neste sábado (20) em São Fidelis, na região norte fluminense. Serão disputadas as etapas de handebol da categoria A masculina, com alunos do norte/noroeste.

A primeira edição dos Jerj conta com 5.177 alunos (entre 11 e 17 anos de idade) das redes pública e privada inscritos em 20 modalidades, abrangendo todas as regiões administrativas do estado. As provas serão disputadas até o fim do mês de agosto, com foco nas disputas no Recife e João, Pessoa, entre elas os Jogos da Juventude e Jogos Escolares Brasileiros.

As partidas deste sábado, em São Fidelis, estão programadas para a Quadra de Esportes Humberto Lusitano Maia, De acordo com o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, até agora, além de São Fidelis, os municípios de Miracema e Campos dos Goytacazes abriram as portas para o campeonato estadual do desporto escolar.

“Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro são fundamentais para incentivar a prática esportiva entre os jovens das regiões norte e noroeste do estado”, ressalta Picciani pontuando que, além de promover a saúde e o bem-estar, os Jerj oferecem oportunidade única para que os estudantes mostrem seu talento e se destaquem no cenário nacional, reforçando a importância do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Pela programação, 45 estudantes-atletas de três colégios vão representar as cidades de Campos e Itaocara; sendo dois jogos durante o torneio, que começa às 9h30, com entrada franca. Alunos do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Censa) disputam com os do Colégio Bittencourt, ambos de Campos dos Goytacazes.

O vencedor volta à quadra para disputar com a equipe do Colégio Múltiplos, da cidade de Itaocara. Quem vencer as etapas pré-classificatórias disputará a grande final na cidade do Rio de Janeiro. A equipe do Censa, que disputa a categoria A feminino, está automaticamente classificada para a final por ser a única escola a inscrever atletas para as provas. Da mesma forma, o time da categoria B masculina já tem vaga na final, por falta de oponentes.

PORTAS ABERTAS - Segundo Picciani, os classificados para a final serão conhecidos nos dias 26, 27 e 28 de agosto, após as provas marcadas para o Clube Esportivo Suzano Costa, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. “Estamos muito felizes por receber essa etapa dos Jogos Escolares do Estado em São Fidélis”, comemora o secretário municipal de esportes, João Marcos Ferraz.

“Nossa cidade estará sempre de portas abertas para o Jerj e todos os campeonatos que promovam o esporte”, ressalta o secretário realçando que será uma honra recepcionar os atletas e lotar a quadra para incentivar os times. Além do apoio da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Esporte e Lazer também disponibiliza uma equipe de apoio às provas.

Os integrantes estarão dando suporte na assistência de modalidade; coordenação administrativa; coordenação de eventos; coordenação esportiva. A equipe cuida dos preparativos das provas, dos boletins com os resultados e de todo material usado para garantir a qualidade das disputas. Estudantes que se classificarem na final do Gera receberão um kit completo de uniforme.

Os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, serão realizados nos dias 13 a 28 de novembro, na cidade de João Pessoa (PB). Quanto aos Jogos Escolares Brasileiros, organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, acontecem de 20 de setembro a três de outubro em Recife (PE).