Somente em 2023, o hospital realizou mais de 41 mil atendimentos de emergência - Foto Divulgação

Somente em 2023, o hospital realizou mais de 41 mil atendimentos de emergência Foto Divulgação

Publicado 27/08/2024 19:43

São Fidelis - Homenagens e ações de prevenção à saúde, com aferição de pressão e glicemia; atividades físicas; atualização do cartão de vacinação; apresentação musical; entre outras atividades. Dessa forma, a Associação Hospitalar Armando Vidal, único hospital do município de São Fidélis, iniciou, nesta terça-feira (27), a comemoração dos 90 anos de fundação.

As ações aconteceram durante o dia, na quadra de esportes Humberto Lusitano Maia, onde a nutricionista Dianna Macedo também ministrou um workshop com dicas de receitas saudáveis; além de homenagens a profissionais que contribuíram e continuam se dedicando ao atendimento à população. O ponto alto é nesta quarta-feira (28).

A programação será aberta às 8h30, com uma missa, celebrada na capela do hospital pelo padre Gilberto. Às 16h haverá um culto no pátio da instituição celebrado pela Associação Batista Centro Fluminense (ABACENF). O Armando Vidal é um hospital filantrópico, mantido através de repasses federais, estaduais e municipais.

A instituição também sobrevive de convênios com planos de saúde e doações da comunidade e atende diariamente a cerca de 200 pacientes. De acordo com o presidente da associação, Tiago Cruz, somente em 2023, foram realizados mais de 41 mil atendimentos de emergência na unidade.

“Estamos muito honrados em celebrar essa data tão especial com a participação da comunidade que sempre contribuiu conosco”, comemora Cruz ressaltando: “Hoje represento todos os presidentes que passaram por esta instituição e se doaram com amor para que a nossa cidade pudesse contar com essa unidade que atende a tantos pacientes há nove décadas”.