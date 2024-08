Os alunos têm demonstrado interesse pelo jogo, que para ser disputado depende de silêncio - Foto Divulgação

Os alunos têm demonstrado interesse pelo jogo, que para ser disputado depende de silêncio Foto Divulgação

Publicado 09/08/2024 17:27

São Fidelis – Organizado pela professora Paula Larrúbia, do Colégio Estadual de São Fidélis (CESF), o Primeiro Campeonato de Xadez do município será aberto neste sábado (10), às 13h, na Quadra de Esportes Humberto Lusitano Maia, no centro. Estarão participando 20 escolas.

Está programada também uma oficina para crianças e adolescentes que desejarem iniciar a prática do jogo. De acordo com a professora, o campeonato contará com a participação da Academia de Xadrez de Campos dos Goytacazes. Ela explica que o evento surgiu da ideia das bibliotecárias professora Vanderleia e Rosimere Barcelos.

“Alunos que não gostavam de ler, mas frequentavam a biblioteca começaram a jogar xadrez na escola”, comenta Vanderleia acentuando: “Percebi ali uma oportunidade de transformar algo que eles gostam em um evento com a comunidade em geral, envolvendo habilidades de concentração, planejamento e tomadas de decisão”.

Paula Larrúbia observa que os alunos estão ansiosos: “No ano passado foi realizado um evento interno com alunos do CESF e neste ano os organizadores abriram para a participação de outras escolas. Uma das turmas irá aproveitar o campeonato para vender comidas e bebidas para custear a formatura que acontece no final do ano”, relata.

A professora aponta que entre as escolas está a Municipal Moreira Brandão, que fica na Fazenda Recreio, no alto da serra do Itacolomy, e a João Barreto da Silva, no distrito de Ernesto Machado. “Haverá a participação de todos os colégios estaduais e escolas da rede municipal”, assinala orientando que, para assistir ao campeonato é necessário fazer silêncio até o xeque mate, jogada final.

“O xadrez é um jogo de estratégia que desenvolve agilidade no pensamento, segurança na tomada de decisão e o aprendizado na vitória e na derrota”, detalha Paula Larrúbia concluindo: “Esperamos que com esse campeonato mais pessoas se interessem pelo xadrez e que possamos propagar que não existe só uma forma de aprender alguns conceitos”.