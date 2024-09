Profissionais foram convocados em 10 editais, incluindo os casos de desistências - Foto Divulgação

Publicado 23/09/2024 21:04

São Fidelis – O governo de São Fidelis, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, acaba de nomear mais 27 classificados no concurso público realizado este ano, para educação e saúde. Com essa etapa, somam 259 profissionais convocados.

Foram 69 para a área da saúde e 190 para a educação Ao todo, o governo publicou dez editais relacionados ao concurso, incluindo as desistências de candidatos. Ao todo, o governo já chamou 259 profissionais em 10 editais, incluindo as desistências dos cargos.

Do total de nomeados, 69 estão na área da saúde e 190 na educação. Em nota divulgada no final da semana, o governo explica que os agentes de endemias passaram, inclusive, por capacitação para iniciarem o trabalho o mais breve possível.

Todos os aprovados em ampla concorrência já foram convocados, conforme previsão anunciada em agosto por secretários municipais em um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura.

O concurso foi realizado no dia três de março, com oferta de 254 vagas para os níveis fundamental, médio e superior de ensino para as áreas da saúde e da educação.