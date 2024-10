O campo de futebol onde ocorreu a tragédia fica em um espaço de festa no bairro Cristo Rei - Foto Divulgação

O campo de futebol onde ocorreu a tragédia fica em um espaço de festa no bairro Cristo Rei Foto Divulgação

Publicado 19/10/2024 14:30

São Fidelis - Um eletricista e os proprietários de uma escolinha de futebol no município de São Fidélis, no norte do Estado do Rio de Janeiro, foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta sexta-feira (18). Eles são acusados de homicídio culposo na morte de um menino de 11 anos, no dia nove de julho.

Segundo as informações, a vítima, Guilherme Moreira Dias, estava no campo de futebol da escolinha, em um espaço de festas no bairro Cristo Rei, e teria encostado-se a uma grade de metal energizada, sofrendo descarga e vindo a óbito, após dar entrada no Hospital Armando Vidal. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, em Campos dos Goytacazes, e o fato registrado na 141ª Delegacia de Polícia de São Fidelis.

A Promotoria de Justiça Criminal do município pontua que os denunciados (cujos nomes não foram revelados) tinham ciência de que as grades do campo estavam causando choques elétricos, o que resultou na morte de Guilherme.

“Os proprietários do campo foram negligentes, pois haviam sido avisados por um treinador de futebol de que algumas crianças haviam sentido choques elétricos no alambrado que cercava o campo”, diz a denúncia. Quanto ao eletricista, foi acusado de imperícia “por não seguir as normas de segurança atualizadas”.

“O eletricista não tomou as medidas necessárias para reduzir o risco de eletroplessão (lesões causadas por choque elétrico), não instalou os equipamentos de segurança exigidos e deixou de realizar os reparos necessários para cessar as descargas elétricas no local”, ressalta a ação penal.

De acordo com a Promotoria, um dos proprietários do campo entrou em contato com o professor de futebol, informando que ele poderia retomar as aulas, pois o eletricista teria resolvido o problema.

“No entanto, no dia 9 de julho de 2024, a vítima se abaixou atrás do gol para pegar um coco no chão e, ao tocar no alambrado do campo, sofreu uma descarga elétrica”, relata a denúncia concluindo: “O menino desmaiou e, apesar de ter sido socorrido, faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória”.