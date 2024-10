No ônibus do TJRJ os profissionais facilitam acesso a vários serviços para população carente - Foto Divulgação

No ônibus do TJRJ os profissionais facilitam acesso a vários serviços para população carente Foto Divulgação

Publicado 01/10/2024 15:08

São Fidelis – A partir do próximo dia oito, moradores de São Fidelis (RJ) passam a contar com atendimento itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Serão oferecidos periodicamente serviços gratuitos como ações de família, casamento, divórcio, regulamentação de alimentação, emissão de certidões, entre outros.

Trata-se do projeto Justiça Itinerante. O primeiro contemplado (a princípio quinzenalmente) será o distrito de Pureza, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS). Segundo a coordenadora administrativa do projeto no norte e noroeste fluminense, Aldenísia Arêas Maciel, a unidade do TJRJ tem estrutura de um fórum com cartório.

Há espaço para atuação da Defensoria Pública e sala de audiências com a presença de um juiz e um promotor de Justiça: “Neste primeiro dia, nosso intuito é divulgar para a população que a Justiça estará ainda mais próxima dos moradores dos distritos e localidades rurais de São Fidélis”, adianta Aldenísia.

A coordenadora enfatiza que serão realizados diversos serviços a partir das 9h: “Caso surja alguma demanda que não seja de nossa competência, faremos o encaminhamento e a orientação necessária”, pontua explicando que não é preciso fazer agendamento.

“Os interessados em algum dos serviços, devem se dirigir ao local com os seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, carteira de trabalho ou contracheque atualizado, além do CNIS, documento emitido pelo INSS”, aponta Aldenísia orientando que outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 2737-9697 ou pelo email justitcam@tjrj.jus.br.

“A principal missão do projeto Justiça Itinerante é levar a justiça a quem mais precisa”, ressalta a coordenadora acentuando: “Muitos não têm conhecimento dos direitos que possuem e com o ônibus na localidade, os profissionais facilitam o acesso e desburocratizam processos para a população carente e que mora em áreas distantes. Estamos aqui para servir e orientar a população”.