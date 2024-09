Durante os quatro dias de evento, 19 bandas estarão diversificando no rock e no blues - Foto Divulgação

Publicado 24/09/2024 18:31

São Fidelis – A partir da próxima quinta-feira (26), até domingo (29), São Fidelis (RJ) recebe motociclista de várias cidades brasileiras, por conta do 17º Encontro Nacional da categoria. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas circulem pelo município durante os quatro dias do evento.

O encontro é um dos mais tradicionais do gênero no Estado do Rio de Janeiro, considerado forte aquecedor da economia do município. “Além da lotação dos hotéis (com reservas fechadas desde junho) e pousadas, casas e apartamentos também foram alugados e haverá ainda duas áreas de camping para atender os motociclistas com suas inseparáveis barracas”, informa o São Fidelis Moto Clube, organizador do encontro.

“É muito gratificante dar continuidade a um evento gigante como esse, que já acontece há 17 anos”, comenta o presidente do Moto Clube, Carlos Passos pontuando que os motociclistas já estão acostumados a encontrar em São Fidélis uma grande festa, a receptividade e o mais badalado café da manhã: “Estamos pensando em tudo para fazer o melhor de todos os encontros”, afirma.

A estrutura está sendo montada com dois palcos; estarão se apresentando 19 bandas variando no rock nacional e internacional e no blues. “Conhecida como ‘Quinta da cidade’, a primeira noite será marcada por grandes apresentações de bandas fidelenses, como forma de apoiar e incentivar os jovens talentos da cidade”, resume Passos.

“A cidade se transforma nesses dias; esperamos mais de 400 motoclubes”, prevê o presidente acentuando: “Neste ano temos motociclistas vindo até da Colômbia e vamos receber irmãos de Brasília, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, além das cidades da região. Temos uma estrada linda, belezas naturais, um povo acolhedor e entendemos que o evento beneficia a economia da cidade, além de promover o nome de São Fidélis”.